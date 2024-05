한 번에 핫도그 64개 먹던 日 ‘먹방왕’, 돌연 은퇴 선언한 이유는

이미지 확대 세계적으로 유명한 미국 핫도그 먹기 대회에서 6연속 우승을 차지한 고바야시 타케루. 고바야시 타케루 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 세계적으로 유명한 미국 핫도그 먹기 대회에서 6연속 우승을 차지한 고바야시 타케루. 고바야시 타케루 인스타그램 캡처

조희선 기자

세계적으로 유명한 핫도그 먹기 대회에서 6연속 우승을 차지한 일본인 고바야시 타케루(46)가 은퇴를 선언했다.20일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 고바야시는 최근 넷플릭스 ‘건강을 해킹하다:장의 비밀’(Hack Your Health: The Secrets of Your Gut)에 출연해 은퇴 의사를 밝혔다. 이 프로그램은 장 건강이 우리 몸 전체에 어떤 영향을 미치는지 탐구하는 다큐멘터리다.미국 핫도그 먹기 대회에서 한 번에 핫도그 64개를 먹었던 고바야시는 “나는 일본인이지만 미국인처럼 먹었다. 그래서 내 몸이 망가진 것 같다”고 말했다. 그는 “이 일을 시작한 후로 내 몸에 무슨 짓을 한 건지 모르겠다”며 “이젠 먹는 게 예전처럼 즐겁지 않다”고도 했다.SCMP에 따르면 고바야시는 23세 때 일본의 한 대회에 참가해 초밥 60접시, 감자 2.7㎏, 라면 16그릇을 한 자리에서 먹어 치우며 이름을 알렸다. 또 대만에서는 양고기스튜 5500g을 24분 만에 해치웠고, 홍콩에서는 12분 만에 챠슈바오(바비큐 돼지고기 찐빵) 100개를 먹어 치우는 기록도 세웠다.고바야시는 이러한 먹기 대회에 참가해 연간 1억엔(약 8억 7000만원)이 넘는 수입을 벌어들인 것으로 알려졌다.그의 아내는 “(이제) 남편은 배고프지도 배부르지도 않다고 한다. 그런 감정이 없다고 한다”면서 “정신 차리고 보니 사흘 동안 아무것도 안 먹은 날도 있다고 했다”고 전했다.고바야시는 “빨리 먹기 대회에서 은퇴하기로 했다. 20년 동안 그 일만 했다”며 “다음에 뭘 할지 걱정되지만 미래가 기대된다”고 말했다. 그는 “복잡한 심경”이라면서 “우선 장을 고치고 싶다”고 덧붙였다.