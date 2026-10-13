“안녕하세요, AI 후보입니다”… 미국 선거판 삼킨 ‘유령 자원봉사자’[글로벌인사이트]

세줄 요약 미국 중간선거를 앞두고 AI 음성 봇이 전화 선거운동의 핵심 수단으로 자리잡았다. 접촉 비용은 크게 줄고 통화량은 늘었지만, 후보 목소리 변조와 허위 정보 확산 우려도 커졌다. 주정부는 AI 고지 의무화를 추진하고 있다. AI 음성 봇, 미국 선거 전화운동 주류화

비용 절감과 통화 확대, 캠프의 적극 도입

딥페이크·허위정보, 선거 신뢰 훼손 우려

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오는 11월 미국 중간선거를 앞두고 필라델피아 외곽의 은퇴자 주거 단지에 사는 60대 존슨 씨는 최근 한 통의 선거운동 전화를 받았다. 수화기 너머의 여성은 그의 이름을 친근하게 부르며 지역 의료 보험 공약을 막힘없이 설명했다. 중간중간 가벼운 웃음소리와 숨을 고르는 타이밍까지 완벽한 ‘인간’ 자원봉사자의 목소리였다. 하지만 이 전화의 정체는 후보 캠프가 도입한 대화형 생성 AI(인공지능) 음성 봇이었다.올해 미 중간선거에서 가장 빠르게 진화한 기술은 단연 ‘AI 전화 선거운동’이다. 선거 테크 분석 기관 닷앤닷에 따르면 올해 미국 주 단위 선거 캠프가 수립한 전체 전화 홍보 계획 중 AI 음성 봇이 차지하는 비중은 94%에 달한다. 2021년 같은 지표가 12%에 불과했던 것과 비교하면 불과 몇 년 사이에 미 선거판의 소통 방식이 통째로 AI로 대체된 셈이다.선거 캠프가 이 ‘유령 자원봉사자’들에 열광하는 이유는 압도적인 가성비 때문이다. AI 음성 봇을 도입하면 유권자 1인당 접촉 비용은 88% 줄어드는 반면 하루 통화 시도 용량은 4.2배나 늘어난다. 24시간 내내 전화를 돌릴 수 있는 AI 군단이 미국 선거판의 가장 바쁜 노동자가 된 배경이다.최근 등장한 AI 음성 봇은 과거 로봇콜(자동 녹음 전화)의 어색한 기계음이나 녹음 재생 수준을 넘어 ‘초개인화·다국어 타깃팅’ 능력까지 갖췄다. AP통신에 따르면 최신 AI 음성 봇은 유권자 답변의 뉘앙스와 감정 상태를 실시간으로 파악해 맞춤형 대화를 이어간다. 히스패닉계 유권자가 밀집한 지역에서는 즉각 스페인어로 전환하고, 텍사스나 루이지애나 같은 남부 지역 유권자에게는 친근한 남부 사투리와 억양을 구사하는 식이다.기술의 진화한 만큼 그림자도 짙다. AI 선거 홍보전에서 가장 큰 문제로 떠오른 것은 일명 ‘기만의 경계선’이다. 유권자는 진짜 사람과 대화하고 있다고 믿었다가 기계였음을 알게 되었을 때 깊은 배신감을 느낀다. 이는 유권자의 심각한 정치적 불신으로 이어질 수 있다.특히 악의적인 세력이 상대 후보의 목소리를 교묘하게 변조해 허위 사실을 유포하는 ‘딥페이크 보이스 전쟁’의 위험성은 이미 현실이 됐다. 최근 뉴욕주에서는 브루스 블레이크먼 주지사 후보가 경쟁자인 민주당 캐시 호컬 현 주지사의 목소리를 AI로 합성한 43초짜리 광고를 내보냈다. 광고 속 호컬 주지사는 제약회사 광고를 패러디해 “앞으로 4년이 실제로 얼마나 비쌀지 생각하기 싫은 뉴욕 시민들을 위한 정치적 망상 알약”이라며 자신을 조롱한다. 결국 민주당이 주 선거관리위원회에 공식 진정을 제기하는 사태로까지 번졌다.워싱턴포스트(WP)에 따르면 선거판의 막후를 장악한 정치 컨설턴트들은 빅테크 기업이 마련한 ‘정치적 악용 금지’ 가이드라인을 우회 알고리즘으로 무력화하고 있다. 또 규제가 미치지 않는 해외 서버를 통해 유권자 맞춤형 음성을 초단위로 대량 생산해 유포하는 실정이다.만약 선거가 임박한 시점에 특정 후보의 목소리로 “투표 날짜가 변경됐다”거나 사생활 관련 허위 자백을 담은 AI 전화가 수백만명에게 동시에 걸려온다면, 이를 정정할 시간적 여유가 없어 선거 결과가 통째로 뒤바뀔 수 있다는 우려도 나온다. 대럴 웨스트 브루킹스 연구소 수석연구원은 “이제 유권자들은 수화기 너머의 목소리뿐 아니라, 그 목소리를 조종하는 알고리즘의 진실성까지 끊임없이 의심해야 하는 피곤한 시대를 살게 됐다”고 꼬집었다.이에 따라 미국 정가와 관계 당국도 긴박하게 움직이고 있다. 연방통신위원회(FCC)가 허가받지 않은 기만적 AI 로보콜에 대한 제재를 강화한 가운데, 주정부 단위의 입법 움직임도 구체화되고 있다. 루이지애나주를 비롯한 미 전역의 핵심 승부처 주 의회들은 선거용 AI 음성 전화를 가동할 때 통화 시작 뒤 반드시 “이 목소리는 AI에 의해 생성된 음성입니다”라는 고지를 의무화하는 법안을 잇따라 통과시켰다.그럼에도 기술의 확산 속도가 입법 속도를 앞지르는 현 상황은 명백한 한계로 지적된다. 전문가들은 규제를 피해 해외 서버나 다크웹으로 발송되는 음성 딥페이크는 추적이 사실상 불가능하다고 입을 모은다. 스콧 바브 뉴욕대 기술정책센터 소장은 “AI 생성 고지(라벨링) 법안의 미비는 단순한 규제 실패를 넘어 유권자가 마주하는 디지털 광장의 신뢰 자체를 붕괴시키는 결과를 초래할 것”이라고 경고했다.결국 이번 중간선거는 AI가 선거 비용을 혁신적으로 낮춘 ‘민주화의 도구’인지, 아니면 유권자의 귀를 멀게 하는 ‘여론 조작의 흉기’인지를 가르는 거대한 시험대가 되고 있다.