메인 선수촌 없는 ‘에코 축제’… 日 아시안게임 덜 짓고 다시 쓴다 [글로벌 인사이트]

지속 가능한 스포츠 모델 실험

이미지 확대 지난 16일 일본 나고야항 가든부두에 이동식 컨테이너 숙박시설이 늘어서 있다. 닫기 이미지 확대 보기 지난 16일 일본 나고야항 가든부두에 이동식 컨테이너 숙박시설이 늘어서 있다.

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이미지 확대 메인 경기장인 팔로마 미즈호 스타디움 전경. 노후화된 기존 경기장을 전면 개축해 지난 4월 문을 열었다. 닫기 이미지 확대 보기 메인 경기장인 팔로마 미즈호 스타디움 전경. 노후화된 기존 경기장을 전면 개축해 지난 4월 문을 열었다.

이미지 확대 나고야 시내 지하철 플랫폼에 대회 홍보 포스터가 걸려있는 모습. 닫기 이미지 확대 보기 나고야 시내 지하철 플랫폼에 대회 홍보 포스터가 걸려있는 모습.

이미지 확대 나고야 시내 지하철역 계단에 그려진 공식 마스코트 ‘호노혼’. 선수들의 열정을 상징하는 불꽃과 호랑이 머리에 물고기 몸을 한 나고야의 상징물 ‘샤치호코’를 형상화했다. 닫기 이미지 확대 보기 나고야 시내 지하철역 계단에 그려진 공식 마스코트 ‘호노혼’. 선수들의 열정을 상징하는 불꽃과 호랑이 머리에 물고기 몸을 한 나고야의 상징물 ‘샤치호코’를 형상화했다.

세줄 요약 아이치·나고야 아시안게임은 물가와 인건비 급등으로 메인 선수촌 건설을 접고 크루즈선과 이동식 컨테이너로 선수단을 분산 수용했다. 기존 경기장도 전면 개축하거나 타 지역 시설을 활용해 대회 비용과 화이트 엘리펀트를 줄이는 지속가능한 모델을 시험한다. 메인 선수촌 포기, 크루즈선·컨테이너 분산 수용

기존 경기장 재개축·타지역 분산으로 비용 절감

화이트 엘리펀트 줄이는 지속가능성 실험

2026-08-19 12면

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“날씨도 덥고 잘될지는 모르겠지만, 그래도 잘돼야 하지 않겠어요?”지난 16일 나고야항 가든부두 인근에서 만난 30대 회사원 곤도 씨는 한달 뒤 열릴 아이치·나고야 아시안게임 얘기를 꺼내자 이렇게 말했다. 이날 나고야는 잠시만 걸어도 땀이 흐를 만큼 무더웠다. 휴일을 맞아 근처 수족관을 찾은 20대 유키 씨는 “아시안게임이 열린다는 건 알고 있다”고 했지만 경기를 보러 갈 계획이 있느냐는 질문에는 고개를 저었다.올림픽이나 월드컵 같은 스포츠 빅이벤트를 앞둔 도시라면 대회 개최 막바지까지 시설 인프라 건립이 한창인 모습을 떠올리기 쉽지만, 나고야에서는 그런 현장을 찾기가 어려웠다. 그 대신 눈에 띄는 것은 선수단 숙소로 쓰일 이동식 컨테이너하우스였다. 땡볕 아래 찾은 가든부두 인근에 컨테이너하우스가 펜스 너머로 줄지어 서 있었는데, 일요일인 데다 무더위까지 겹쳐 공사 현장은 인적이 드물고 조용했다.이처럼 아이치·나고야 아시안게임은 치솟는 비용 앞에서 ‘덜 짓는 대회’로 방향을 틀었다. 건설비 급등으로 대규모 선수촌을 포기하고 크루즈선과 이동식 숙소로 선수들을 분산 수용하기로 했다.당초 아이치현과 나고야시가 구성한 대회 조직위원회는 나고야경마장 옛 부지에 메인 선수촌을 조성하고 내부 공사와 식당 등 임시시설 정비에 약 300억엔(약 2665억원)을 투입할 계획이었다. 그러나 원자재와 인건비가 급등하면서 비용이 당초 예상의 두 배 이상으로 뛸 것으로 전망되자 2023년 선수촌 조성 계획을 백지화했다.대안은 ‘분산형 선수촌’이다. 나고야항 긴조부두에는 길이 약 290m, 객실 1500개를 갖춘 이탈리아 대형 크루즈선 ‘코스타 세레나’호가 들어선다. 선수들이 생활하는 일종의 ‘바다 위 선수촌’이다. 크루즈선에는 약 4000명, 가든부두의 이동식 숙박시설에는 약 2000명을 수용하고 나머지 선수단은 기존 호텔 등에 분산한다. 이동식 숙소는 10월 18일 개막하는 장애인아시안게임에서도 사용된다. 조직위는 이를 평상시에는 호텔 등으로, 재난 때는 응급 임시주택으로 활용할 수 있는 모델로 확산한다는 구상이다.경기장도 새로 짓기보다 기존 시설을 최대한 활용했다. 경영과 승마 등 일부 경기는 도쿄 등 아이치현 밖의 기존 경기장에서 치른다. 메인 경기장인 팔로마 미즈호 스타디움도 기존 미즈호 육상경기장을 전면 개축해 지난 4월 약 3만 석 규모로 문을 열었다. 선수촌 건설 중단과 경기장 변경, 임시시설 축소 등을 통해 줄인 비용은 1000억엔(약 8884억원)이 넘는다. 이에 따라 41조원 이상을 쏟아부었던 2022 항저우아시안게임과 비교하면 아이치·나고야 아시안게임의 규모는 대폭 줄어들 것으로 예상된다.특히 이번 대회는 물가와 인건비 상승 등이 겹치면서 개최 준비 비용은 크게 불어났다. 조직위원회의 대회 경비 약 2980억엔에 아이치현과 나고야시가 부담하는 인프라 정비·홍보 등 관련 경비 약 700억엔을 더하면 전체 비용은 약 3700억엔(약 3조 2871억원)에 이른다.다만 환경 측면에서 셈법이 단순하지 않다는 지적도 있다. 크루즈선을 숙박시설로 활용하면 대규모 선수촌 건설에 따른 자원 투입을 줄일 수 있지만 선박 운항에 따른 탄소 배출 문제는 남기 때문이다. 기존 경기장을 활용하기 위해 일부 경기를 다른 지역으로 분산하면 신축 시설은 줄어드는 대신 선수와 관계자들의 이동 거리는 길어진다.비용 절감에서 시작된 ‘덜 짓기’는 이제 지속 가능한 대회를 위한 실험으로 의미가 확장됐다. 과연 비용을 줄이기 위한 고육책에서 출발한 일본의 실험이 환경 부담까지 낮추며 국제 스포츠대회의 새로운 모델로 자리 잡을 수 있을까. 조직위원회 회장인 오무라 히데아키 아이치현 지사는 파트너십 계약 체결식에서 대회 개최 준비 상황을 설명하며 “지속 가능한 새로운 종합 스포츠대회의 모델을 만들어 레거시로 남기고 싶다”고 의지를 밝혔다.