열흘 새 1300명 더 죽었는데… 유럽은 왜 ‘살인 폭염’ 견디나[글로벌 인사이트]

극한 폭염에 신음하는 유럽

이미지 확대 24일 유럽의 기온을 나타낸 폭염 지도로, 대륙의 대부분이 고온을 나타내는 붉은색으로 표시돼 있다.

파리 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 24일 유럽의 기온을 나타낸 폭염 지도로, 대륙의 대부분이 고온을 나타내는 붉은색으로 표시돼 있다.

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이미지 확대 유럽이 기록적인 폭염으로 몸살을 앓고 있다. 역대급 폭염이 프랑스를 강타한 지난 24일(현지시간) 툴루즈의 한 약국 간판에 섭씨 48도가 찍혀 있다.

툴루즈 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 유럽이 기록적인 폭염으로 몸살을 앓고 있다. 역대급 폭염이 프랑스를 강타한 지난 24일(현지시간) 툴루즈의 한 약국 간판에 섭씨 48도가 찍혀 있다.

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이미지 확대 27일 고온에 노출된 독일 라이프치히의 트램 선로 주변 아스팔트가 녹은 모습.

라이프치히 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 27일 고온에 노출된 독일 라이프치히의 트램 선로 주변 아스팔트가 녹은 모습.

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이미지 확대 28일 루마니아 부쿠레슈티에서 한 남성이 물 분사기에서 더위를 식히고 있다.

부쿠레슈티 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 28일 루마니아 부쿠레슈티에서 한 남성이 물 분사기에서 더위를 식히고 있다.

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세줄 요약 유럽이 세계 평균의 두 배 속도로 뜨거워지며 살인 폭염 피해가 확산된다. 6월 말 이후 초과 사망자가 1300명 넘었고, 낮은 에어컨 보급률과 서늘한 기후에 맞춘 건축 구조가 피해를 키운다. 각국은 차양과 녹지 확충, 건축법 개정으로 대응하지만 역부족이라는 지적이 나온다. 유럽, 세계 평균의 두 배 속도 온난화

초과 사망자 1300명 넘는 폭염 피해 확산

낮은 냉방 보급과 건축 구조가 취약점

2026-07-01 14면

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기온 상승은 전 세계적인 현상이지만, 유럽에서 특히 그 속도가 두드러진다. 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장은 최근 소셜미디어(SNS) 엑스를 통해 “유럽은 지구에서 가장 빠르게 온난화되는 대륙으로, 전 세계 평균의 두 배에 달하는 속도로 뜨거워지고 있다”며 6월 21일 이후 유럽에서 고온과 관련한 초과 사망자가 1300명 이상 발생했다고 밝혔다. 그는 “열 스트레스는 흔히 ‘침묵의 살인자’라고 불리는데, 유럽의 가정과 직장, 학교는 이런 기온을 고려해 설계되지 않았다”고 지적했다. 이어 “한 세대에 한 번 발생하던 폭염이 이젠 거의 매년 일어나고 있다”며 유럽 각국의 적극적인 보건 대책 마련을 촉구했다.거브러여수스 사무총장의 지적대로 유럽이 폭염에 취약한 가장 큰 요인 중 하나는 과거 서늘한 기후에 맞춰 설계된 건축물이다. 유럽환경청(EEA)에 따르면 유럽 주택의 4분의 3이 에너지 효율이 낮으며, 프랑스의 경우 주택의 약 90%가 과열 위험에 노출돼 있다. 특히 겨울철 보온을 위해 단열재를 사용하고 창문을 작게 낸 유럽식 건물 구조는 여름철 극심한 더위가 닥쳤을 때 내부 열기를 밖으로 내보내지 못해 실내를 거대한 찜통으로 만드는 역효과를 낳는다.냉방 기기 보급률이 낮은 점도 폭염 피해를 키운 요인으로 꼽힌다. 대부분의 유럽 국가는 역사적으로 기후가 온화해 에어컨이 필요하지 않았던 탓에 현재 가구 보급률이 약 20%에 불과하다. 90%에 달하는 미국과 대조적이다.유럽에서 폭염의 강도와 빈도가 증가하고 있으나 에어컨 보급이 빠르게 확대되기는 어려울 전망이다. 미국 시사주간지 타임은 유럽연합(EU)이 기후 위기 대응의 일환으로 2050년까지 에어컨의 냉매인 수소불화탄소(HFC)의 단계적 퇴출을 추진하고 있기 때문이라고 분석했다. 맬컴 미스트리 영국 런던위생열대의학대학원 조교수는 타임에 “EU는 기후에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 정책에 신중하다”며 “냉방 수요를 위해 에어컨이 필요하다는 점은 인정하지만, 그렇다고 에어컨 사용을 공개적으로 권장할 수는 없다는 분위기가 형성되어 있다”고 짚었다.치솟는 전기 요금과 역사적 건축물 외관을 보호하는 까다로운 규제도 에어컨 설치를 가로막는 걸림돌이다. 이에 여러 유럽 국가는 에어컨 대신 차양 시설과 녹지 공간을 확충하고, 신축 건물이 열을 잘 견디도록 건축법을 개정하는 등의 대안을 모색하고 있다.정부와 지방 당국의 미흡한 대처도 도마 위에 올랐다. 현재 유럽 각 지자체의 폭염 대책은 임시 냉방 센터 운영이나 폭염 사전 경보 발령 수준에 그치고 있다. 미스트리 조교수는 “지방 정부들이 폭염 관련 환자 급증에 대비해 공공 보건 서비스와 응급 서비스를 사전에 제대로 준비하지 못했다”고 지적했다. 런던정경대 그랜섬 기후변화환경연구소도 2024년 발간한 영국 폭염 정책 평가 보고서에서 폭염의 영향이 교통·교육·노동·환경 등 여러 부처에 걸쳐 있음에도 부처 간 조율이 이루어지지 않아 대응이 단편적이고 단기적인 해결책에 그쳤다고 비판했다.전문가들은 유럽의 폭염 관련 인프라와 정책이 지구 온난화 속도를 따라가지 못해 피해가 눈덩이처럼 불어나고 있다고 진단한다. 유럽은 2003년 7만 2000여명의 목숨을 앗아간 ‘살인 폭염’ 이후 다양한 대응책을 마련해 왔지만, 지금의 기후 위기를 막기엔 역부족이라는 지적이 이어진다. 적십자적신월기후센터의 카롤리나 페레이라 마르기단 연구원은 “폭염이 건강, 교통, 에너지 시스템, 일상생활에 점점 더 큰 타격을 주고 있다”며 “시민들의 안전을 위해 폭염에 견딜 수 있는 주택, 도시, 사회기반시설에 대한 투자를 늘려야 한다”고 강조했다.