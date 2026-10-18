“푸틴에게만 도움 된다”… 트럼프의 대러 제재 유예에 젤렌스키 ‘발끈’ [밀리터리노트]

세줄 요약
- 트럼프의 대러 제재 유예에 젤렌스키 강한 반발
- 푸틴에게만 이익 되는 결정이라며 공개 비판
- 우크라이나 대응 제한 압박도 중단 촉구
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지난 4일(현지시간) 키이우에서 기자회견 중인 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. AFP 연합뉴스
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령의 대(對)러시아 제재 시행 유예 결정에 대해 작심 비판을 쏟아냈다. 러시아를 강력하게 압박해 전쟁을 조기에 끝내야 할 시점에 오히려 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 숨통을 틔워주고 있다는 지적이다.
“푸틴에게 기쁨만 주는 잘못된 결정”17일(현지시간) 우크라이나 매체 ‘키이우 인디펜던트’에 따르면 젤렌스키 대통령은 기자들과 만난 자리에서 미국의 이번 조치에 대해 “이것이 푸틴을 멈출 방법이라고 생각하지 않는다”며 “오히려 그는 이런 지원을 받는다는 사실에 기뻐하고 있다”고 강하게 비판했다.
이어 자신의 소셜미디어(SNS) 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해서도 “이 모든 것을 없던 일로 하고 막아버리겠다는 결정은 잘못된 것”이라며 “이는 분명히 러시아에만 도움이 된다”고 거듭 목소리를 높였다.
앞서 미국 의회는 여야의 압도적인 지지로 러시아산 원유와 천연가스를 가장 많이 구매하는 국가들에 최대 100%의 관세를 부과하는 ‘그레이엄 러시아·이란 제재법’을 통과시키며 대러 압박의 고삐를 조였다.
하지만 트럼프 대통령은 푸틴 대통령과의 통화 직후 해당 법에 따른 핵심 제재를 광범위하게 유예하고, 러시아산 경유를 미국과 세계 시장에 공급하기로 합의하면서 스스로 제동을 걸었다.
추가 제재 완화 우려 및 군사적 대응 입장젤렌스키 대통령은 이번 경유 거래 허용이 대러 제재 완화의 ‘첫 단계일 뿐’이라며 앞으로 더 많은 제재가 풀릴 수 있다고 경계했다.
특히 최근 미국이 우크라이나를 향해 러시아 정유시설에 대한 공격을 멈추라고 압박하는 상황에 대해서도 쓴소리를 아끼지 않았다. 그는 “우리 국민을 살해하는 러시아에 맞서 우크라이나가 취하는 대응을 제한해서는 안 된다”며 “이런 방식으로는 전쟁을 멈출 수 없다”고 강조했다.
채유미 서울시의원, 2026 제1회 ‘노원한글예술제 돋움’ 참석
서울시의회 채유미 의원(노원5, 더불어민주당)은 지난 9일 한글날을 맞아 노원구 하계동 한글비근린공원에서 개최된 ‘제1회 2026 노원한글예술제 돋움’ 현장을 방문해 축제의 성공적인 개최를 축하하고 지역 문화예술인과 구민들을 격려했다. 이번 행사는 훈민정음 반포 580주년과 한글날 제정 100주년을 기념하는 뜻깊은 종합 예술축제로, 국내 유일의 한글 비석이자 보물 제1524호로 지정된 노원구 하계동의 ‘이윤탁 한글영비’가 지닌 역사적 및 문화적 가치를 널리 알리고 이를 예술로 승화시키기 위해 기획됐다. 축제의 포문을 연 1부에서는 ‘한글과 예술 포럼’이라는 학술 행사가 진행됐으며, 이어지는 2부에서는 다채로운 한글 기획 전시와 시민들이 직접 참여할 수 있는 체험 부스는 물론, 지역 청년 예술인들이 함께 꾸민 풍성한 문화공연이 펼쳐져 공원을 찾은 수많은 가족 단위 구민들에게 큰 즐거움과 볼거리를 선사했다. 채 의원은 관계자들의 노고에 감사를 전하며 “이번 한글예술제를 통해 구민들이 일상 속에서 한글의 아름다움과 인문학적 가치를 체감할 수 있게 되어 매우 기쁘다”고 소회를 밝혔다. 이어 채 의원은 “첫발을 내디딘 노원한글예술제가 앞으로 노원구를 대표하는
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러시아의 대외 경제 협상을 맡은 키릴 드미트리예프는 미국의 제재 유예 조치를 두고 “역사적인 순간”이라며 크게 환영하는 분위기를 보였다. 반면 미국 민주당 내에서는 행정부의 결정을 비판하며 “결함 있는 법을 바로잡아야 한다”는 목소리가 나오는 등 정치적 파장이 커지고 있다.
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