“정보기관서 확인”… 첫 공개 언급
앤디 버넘 영국 총리가 2016년 브렉시트(영국의 EU 탈퇴) 국민투표에 러시아가 개입했으며 프랑스와 독일에서도 비슷한 공작이 이뤄지고 있다고 경고했다.
일각선 “결정 정당성 훼손 시도”
11일(현지시간) BBC에 따르면 버넘 총리는 유명 정치 팟캐스트에 출연한 자리에서 취임 직후 참모진과 정보기관 등에 관련 가능성을 문의한 결과 “러시아가 관여했다는 명확한 답변을 받았다”고 말했다.
그는 “우리가 이 문제에 지나치게 수세적으로 대응해 왔다”며 “해외 세력이 국내 정치 절차를 방해하려는 시도가 얼마나 잦은지 국민에게 충분히 알리지 못했다”고 덧붙였다. 구체적인 선거 개입 방식과 범위는 밝히지 않았으나, BBC는 영국 총리가 이를 공개적으로 언급한 것은 처음이라고 전했다.
버넘 총리는 지난 8일 독일 방문 때 프리드리히 메르츠 독일 총리와도 이 문제를 논의했다며 “러시아에서 독일 정치권으로 유입되는 허위·조작 정보가 분명히 존재한다”고 강조했다. 이어 “일부 정치적 움직임이 우리의 적인 러시아에 의해 조작됐다는 점을 독일과 프랑스 유권자가 이해하는 데 도움이 될 것”이라고 말했다.
이에 대해 브렉시트 찬성 단체 ‘브리튼 언바운드’는 “2016년 영국 국민이 내린 결정이 지닌 정당성을 훼손하려는 조잡한 시도”라고 비판했다.
임규호 서울시의원 “사가정역세권 정비구역 고시 완료” … 7호선 초역세권 2000가구 재개발 호재
임규호 서울시의원(더불어민주당, 중랑2)은 “사가정역세권 도시정비형 재개발사업의 정비계획 결정 및 정비구역 지정 고시가 완료됐다”고 밝혔다. 지난 5월 서울시 도시계획위원회 심의에서 통과된 이후 5개월 만이다. 이에 따라 면목동 572-1번지 일대 6만 9712.7㎡가 정비구역으로 신규 지정된다. 총 4개 획지 중 3개 획지 5만 4437.60㎡에는 지하 4층~지상 최고 40층, 16개동 규모의 공동주택 2037가구가 들어설 예정이다. 이 가운데 장기전세주택은 566가구, 재개발임대주택은 137가구다. 이곳은 지하철 7호선 사가정역이 단지와 곧바로 연결되어 강남권 접근성이 매우 뛰어날 뿐만 아니라, 인접한 동부간선도로와 용마터널을 통해 서울 도심은 물론 경기 북·남부 지역으로의 사통팔달 이동 여건을 갖추고 있다. 기존 까치어린이공원과 연계하여 약 7123.8㎡ 면적의 대규모 공원을 조성하며, 사가정역과 맞닿은 남측 가로변에는 근린생활시설을 배치해 입주민의 휴식 공간을 넓히고 기존 상권과 조화를 이루는 가로환경을 구축할 방침이다. 더불어 주변의 공동주택단지와 중·저층 주거지역의 스카이라인을 세심하게 고려한 높이 계획을 수립하고, 다채로운 층고 변화
서울시의회 바로가기
앞서 2020년 영국 의회 정보안보위원회는 러시아의 선거 개입 가능성을 조사한 보고서를 냈지만 확정적인 결론을 내리지 않았다. 일각에서는 버넘 총리의 이번 발언이 차기 총선에서 브렉시트에 대한 국민 의향을 다시 물을 예정이라는 점과도 무관치 않다는 시각도 있다.
세줄 요약
- 러시아의 브렉시트 국민투표 개입 의혹 공개 제기
- 독일·프랑스 등 유럽 정치권 허위정보 공작 경고
- 브렉시트 정당성 훼손 논란과 재투표 해석 제기
2026-10-13 12면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
버넘 총리가 2016년 브렉시트 국민투표에 러시아가 개입했다고 공개 발언한 것은 몇 번째인가?