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주거난에 속앓던 스페인, 87세 노인 강제 퇴거에 터졌다
30일(현지시간) 새벽 스페인 마드리드 푸에르타 델 솔 광장에 있는 주정부 청사 앞에서 시민들이 주거 위기 및 강제 퇴거에 항의하는 농성을 벌이고 있다. 이번 시위는 87세 노인이 집에서 강제 퇴거당한 사건을 계기로 전국적으로 격화됐다. 스페인 정부는 2030년까지 강제 퇴거를 금지하고 임대차 계약을 자동 연장하는 대책을 전날 승인했으나, 소수 좌파 연합 정권이 의회 과반을 확보하지 못해 법안 통과 여부는 불투명한 상황이다. 의회 표결은 2일 진행된다.
마드리드 AFP 연합뉴스
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30일(현지시간) 새벽 스페인 마드리드 푸에르타 델 솔 광장에 있는 주정부 청사 앞에서 시민들이 주거 위기 및 강제 퇴거에 항의하는 농성을 벌이고 있다. 이번 시위는 87세 노인이 집에서 강제 퇴거당한 사건을 계기로 전국적으로 격화됐다. 스페인 정부는 2030년까지 강제 퇴거를 금지하고 임대차 계약을 자동 연장하는 대책을 전날 승인했으나, 소수 좌파 연합 정권이 의회 과반을 확보하지 못해 법안 통과 여부는 불투명한 상황이다. 의회 표결은 2일 진행된다.
최유희 서울시의원, ‘2026 양성평등정책대상’ 우수상 수상
서울시의회 최유희 의원(국민의힘, 용산구2)이 30일 열린 ‘제4회 2026 양성평등정책대상’에서 지방의원 부문 우수상을 수상했다. 이번 시상에서는 지방자치단체와 지방의원의 양성평등 관련 활동과 향후 정책계획 등을 심사해 수상자를 선정했으며, 최 의원은 지방의원 부문 우수상 수상자 명단에 이름을 올렸다. 최 의원은 영유아 교육·보육 통합의 제도적 기틀을 다지는 동시에, 돌봄을 개별 가정을 넘어선 공공정책의 핵심 과제로 다루는 데 의정활동의 역량을 집중해왔다. 특히 유치원과 어린이집으로 이원화된 교육 및 보육 체계를 통합하는 과정에서 보호자와 현장의 목소리를 꾸준히 반영할 수 있도록 ‘서울시교육청 유보통합추진자문위원회 설치 및 운영 조례’를 대표발의하며 든든한 제도적 기반을 구축했다. 제도 마련 이후에는 유보통합추진자문위원회 위원장으로 활동하며 정책 조정과 현장 의견수렴을 이어왔다. 서울시교육청 유보통합추진자문위원회는 유아교육과 보육의 이원화된 체계를 통합하는 과정에서 교육·보육 현장의 다양한 의견을 정책에 반영하기 위한 자문기구이며, 위원장으로 선출된 이후 서울형 유보통합의 추진 방향과 현장 적용과제를 논의해 왔다. 최 의원은 이번 수상을 계기로
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2026-10-01 10면
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