세 넓히는 프랑스 극우당… 사상 첫 상원 교섭단체 결성

국민연합, 9석 추가해 12석 확보
내년 4월 프랑스 대선에 출마하는 극우 정치인 마린 르펜 하원의원이 소속된 국민연합(RN)이 27일(현지시간) 상원 선거에서 사상 처음으로 원내 교섭단체를 구성하는 데 성공했다. 대선을 7개월 앞두고 후보 여론조사에서 압도적 1위를 달리고 있는 르펜 의원에게 대통령 도전을 위한 디딤돌이 마련된 셈이다.
여론 1위 르펜 대선 행보에 탄력
“역사적 승리이자 중대한 이정표”
AFP통신은 28일 RN이 이번 선거에서 9석을 얻어 2023년 확보한 3석을 합쳐 12석이 됐다고 보도했다. 동맹 세력인 공화국우파연합(UDR)에서도 2명이 당선돼 모두 14석의 교섭단체를 꾸리게 됐다. 상원 교섭단체 구성 요건은 최소 10석이다. 2014년 처음으로 상원 의석 2석을 얻었던 RN으로서는 역대 최대 규모다. 이번 성과로 2024년 조기 총선에서 돌풍을 일으켰던 RN이 명실상부한 수권 정당의 반열에 올라섰다는 평가가 나온다.
르펜 의원은 이날 엑스를 통해 “상원에서 처음으로 교섭단체를 구성한 것은 역사적인 승리이자 중대한 이정표”라며 “이번 결과는 우리의 기대 이상이며 전국적인 RN의 성취를 확인해 준다”고 밝혔다. 이어 “상원 의원들은 몇 달 남지 않은 대선에서 중요한 전달자 역할을 하고, 지역의 목소리를 대변할 것”이라고 강조했다.
르펜은 정치자금 횡령 혐의로 유죄 판결을 받았지만 4번째 대선 도전을 선언한 상태다. RN은 1972년 르펜의 아버지인 군인 출신 장마리 르펜이 창당한 국민전선(FN)을 전신으로 두고 있다. 반이민 기조와 유럽연합(EU)에 회의적 입장인 RN은 2024년 총선 1차 투표에서 33% 득표율로 1위에 올랐다. 하지만 프랑스 최초의 극우 정부 탄생에 대한 우려 속에 최종 의석수는 3위에 그쳤다.
이후 르펜은 지난해 3월 유럽의회 자금을 유럽의회와 무관한 RN의 활동에 사용한 공금 횡령 혐의로 유죄 판결을 받아 최대 정치적 위기를 맞았다. 당시 르펜은 5년간 피선거권을 박탈당했지만 올해 7월 항소심에서 피선거권 박탈이 30개월 유예되면서 정치적으로 부활했다.
이인식 서울시의원, ‘2026 위대한 한국인 100인 대상’ 의정 공로대상 영예
서울시의회 교통위원회 이인식 의원(금천구 제1선거구·더불어민주당)이 ‘2026 위대한 한국인 100인 대상’에서 ‘교통복지 지역발전 의정 공로대상’을 수상했다. 이 의원은 지난 22일 백범김구기념관 컨벤션홀에서 열린 시상식에서 수상의 영예를 안았다. ‘위대한 한국인 100인 대상’은 정치·경제·사회·문화·예술·스포츠 등 각 분야에서 두드러진 활동을 펼치며 국가와 지역사회 발전에 기여한 인물을 선정해 시상하는 행사로, 이 의원은 교통복지와 지역발전 분야의 의정 공로를 인정받았다. 이번 수상은 서울시의회 교통위원으로서의 활동뿐만 아니라, 금천구의회 의장 시절부터 주민 삶과 밀접한 현안을 해결하고 지역 발전을 위해 뚝심 있게 발로 뛰어온 오랜 의정 경험이 깊은 밑거름이 됐다는 점에서 그 의미가 남다르다. 실제로 이 의원은 금천구의회에서 다져온 현장 중심의 감각을 바탕으로, 현재 서울시의회 교통위원회에서 교통복지 확대, 시민 이동권 보장, 지역 교통환경 개선 등 시민 생활과 직결된 핵심 정책들을 꼼꼼히 챙겨나가고 있다. 이 의원은 “이번 수상은 지역 주민들과 늘 현장에서 호흡하며 답을 찾고자 했던 그간의 노력에 대한 따뜻한 격려라 생각한다”며, “금천에서 쌓아
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‘사법 리스크’를 안고 대선에 출마한 르펜은 앞선 두 차례(2017·2022년) 대선 결선에서 에마뉘엘 마크롱 대통령에게 패했으나, 2022년에는 41%대 득표율을 기록해 역대 최고 성적을 냈다.
세줄 요약
- RN, 상원 첫 교섭단체 구성 성공
- 14석 확보로 원내 세력 확대
- 르펜 대선 도전의 정치적 발판 마련
2026-09-29 12면
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