[속보] 김정은, 푸틴 보러 모스크바 가나… 러 외무 “공식 초청해 일정 조율 예정”

세줄 요약 러시아가 김정은 북한 국무위원장의 모스크바 방문을 공식 요청했다. 러시아 외무차관은 김 위원장을 언제나 환영한다고 밝혔고, 방문 일정은 외교 채널을 통해 조율할 예정이라고 말했다. 푸틴 대통령도 앞서 여러 차례 러시아 방문을 제안한 바 있다. 러시아, 김정은 모스크바 방문 공식 초청

외교 채널로 일정 조율 예정, 환영 입장

푸틴의 반복 제안 속 북러 밀착 지속

이미지 확대 블라디미르 푸틴(왼쪽) 러시아 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 19일 북한 평양 금수산 영빈관에서 ‘포괄적인 전략적 동반자 관계 조약’(북러 조약)을 체결한 후 협정서를 들고 기념촬영을 하고 있다. 2024.6.19 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴(왼쪽) 러시아 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 19일 북한 평양 금수산 영빈관에서 ‘포괄적인 전략적 동반자 관계 조약’(북러 조약)을 체결한 후 협정서를 들고 기념촬영을 하고 있다. 2024.6.19 AP 뉴시스

이미지 확대 2025년 9월 4일 중국 전승절 80주년 열병식 참석차 베이징을 방문한 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 만나 악수하고 있다. 2026.9.24 조선중앙TV 캡처 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 2025년 9월 4일 중국 전승절 80주년 열병식 참석차 베이징을 방문한 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 만나 악수하고 있다. 2026.9.24 조선중앙TV 캡처 뉴시스

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러시아가 김정은 북한 국무위원장의 러시아 방문을 공식 요청했다고 밝혔다.러시아 관영 타스통신에 따르면 안드레이 루덴코 러시아 외무차관은 24일(현지시간) “김정은 위원장이 우리나라를 방문하도록 초청받았다”며 “러시아는 언제나 조선민주주의인민공화국 지도자를 기쁘게 맞을 것”이라고 말했다.방문 일정은 외교 채널을 통해 조율될 것이라고 덧붙였다.앞서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 2024년 6월 평양에서 김 위원장과의 정상회담 후 러시아 방문을 요청했다. 지난해 9월 중국 전승절 열병식에서 재회했을 때도 같은 제안을 했다.지난 7월 최선희 북한 외무상이 러시아 외무부 초청으로 전격 방러하면서 김 위원장의 연내 모스크바 방문이 가시화하는 것 아니냐는 관측이 나온 바 있다.김 위원장은 2019년과 2023년 두 차례 러시아를 방문한 적이 있지만, 모두 극동지역에서 푸틴 대통령과 만났고 수도인 모스크바를 방문한 것은 아니었다.북한과 러시아는 2024년 ‘포괄적 전략적 동반자관계 조약’ 체결과 북한군의 우크라이나 파병 등으로 밀착 관계를 이어가고 있다.