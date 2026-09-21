바닥난 우크라 방공망에 ‘3조 7천억’ 방패 씌운 美… 러 “죽은 그레이엄의 법” 격분 [밀리터리노트]

세줄 요약
- 우크라 방공망 고갈 속 미국, 대규모 무기 판매 승인
- S-300 클론·레이저 유도 로켓 등 방공 장비 포함
- 대러 제재법 두고 러시아, 군사적 언어로 대응 경고
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인공지능으로 생성한 자료사진. 왼쪽부터 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령.
우크라이나의 방공망이 한계에 다다른 상황에서 도널드 트럼프 미국 행정부가 26억 8000만 달러(약 3조 7000억원) 규모의 대대적인 방공 무기 판매를 승인했다.
S-300 클론·레이저 유도 로켓 등 대거 포함… 유럽 지원금 활용19일(현지시간) 미 CBS 뉴스에 따르면 미 국무부는 우크라이나 정부가 요청한 방공 시스템 개량 및 관련 장비·서비스 구매에 대한 대외군사판매(FMS)를 승인했다고 밝혔다.
이번 판매안에는 S-300 클론 미사일, GAM-67 미사일, 사거리 연장형 방공용 레이저 유도 로켓 체계와 함께 각종 발사대, 대(對)드론 레이더, 예비 부품 등이 대거 포함됐다. 구매 비용은 유럽 국가들의 지원금과 바이든 미 행정부 시절 배정된 대외군사금융(FMF)을 함께 활용해 조달될 예정이다.
이번 조치는 최근 러시아의 탄도미사일과 드론 공격을 막아낼 방공 무기가 고갈된 우크라이나에 결정적인 숨통을 트여줄 것으로 전망된다.
‘린지 그레이엄 제재법’ 처리에 러시아 강력 반발
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우크라이나에 배치된 패트리엇 미사일. 로이터 연합뉴스
미국 의회가 최근 처리한 추가 대러시아 제재 법안을 둘러싸고 미·러 간 강 대 강 대치가 심화하는 양상이다. 지난 7월 별세한 린지 그레이엄 전 상원의원이 발의했던 ‘2026 린지 O. 그레이엄 대러시아·대이란 제재법안’은 러시아산 에너지를 수입하는 제3국에 최대 100%의 관세를 부과하고, 원유 수송용 ‘그림자 선단’의 자금줄을 차단하는 고강도 내용을 담고 있다.
메드베데프 “죽은 테러리스트의 법… 군사적 언어로 대응할 것”
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블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 12일(현지시간) 러시아 사할린주 연안에서 진행된 태평양함대 훈련의 최종 단계에서 근위 미사일 순양함 ‘바랴그’를 방문하고 있다. 2026.8.12 EPA 연합뉴스(크렘린 제공)
김광철 서울시의원, 몽촌해자 음악분수 재설치 해법 찾는다… 관계기관 합동회의 개최
서울시의회 김광철 시의원(국민의힘·송파2)이 지난 18일 한성백제박물관에서 올림픽공원 몽촌해자 음악분수대 재설치 방안을 논의하기 위한 관계기관 합동회의를 개최했다. 이번 회의는 김 의원이 지난 8월 27일 제339회 서울시의회 임시회 본회의 5분 자유발언에서 올림픽공원 내 노후 음악분수 문제를 제기하고 새로운 관광콘텐츠로 재조성할 것을 제안한 데 따른 후속 논의다. 김 의원은 5분 자유발언에 그치지 않고 이후 서울시와 송파구, 국민체육진흥공단 등 관계기관 간 협의를 추진했으며, 이번 합동회의에서는 서울시 공모사업 활용 가능성과 기존 시설 철거, 신규 시설 설치 및 향후 운영·관리 주체 등을 구체적으로 논의했다. 이날 회의에는 ▲송파갑 박정훈 국회의원과 ▲김광철 서울시의원을 비롯해 ▲송파구의회 전정 행정자치위원장 ▲박순옥 재정복지위원회 부위원장 ▲김언주 도시건설위원회 의원이 참석했다. 서울시에서는 ▲관광정책과 하동준 과장 ▲수변감성도시과 조현범 수변정책팀장 ▲치수안전과 김덕순 하천생태팀장 ▲한성백제박물관 고수봉 총무과장이, 송파구에서는 ▲문화유산과 권순영 과장과 ▲치수과 강대양 과장이 참석했으며 ▲국민체육진흥공단에서는 강기원 레거시사업실장이 참석해 기관별
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이에 대해 러시아 측은 거칠게 반발했다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 측근인 드미트리 메드베데프 국가안보회의 부의장은 텔레그램을 통해 “대서양 건너의 미국은 직접적인 군사적 억지의 언어에만 반응한다”며 “죽은 ‘테러리스트 그레이엄’의 법과 같은 러시아 혐오적 만행에는 우리도 같은 군사적 언어로 대응해야 한다”고 경고했다.
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