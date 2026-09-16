“러시아 중거리 미사일 배치됐다”… 우크라 긴장케 한 벨라루스의 ‘위험한 움직임’ [밀리터리노트]

세줄 요약 벨라루스가 폴란드·리투아니아 국경 인근에서 기갑·기계화부대 훈련에 돌입했고, 러시아 극초음속 중거리 탄도미사일 오레시니크 배치까지 확인되며 우크라이나와 나토 동부 전선의 경계가 커졌다. 나토 국경 인근 벨라루스 군사훈련 돌입

러시아 오레시니크 미사일 배치 확인

우크라이나·발트해 국가들 긴장 고조

이미지 확대 1일(현지시간) 폴란드 국방부는 홈페이지를 통해 “군 지휘부 상황 분석 결과 2023년 8월 1일 국경 지대에서 훈련 중이던 벨라루스 헬기 2대가 폴란드 영공을 침범한 것으로 확인됐다”고 밝혔다. 사진은 폴란드 동부 비아워비에자 삼림지대에서 포착된 벨라루스 헬기. 2023.8.2 바그너 그룹 닫기 이미지 확대 보기 1일(현지시간) 폴란드 국방부는 홈페이지를 통해 “군 지휘부 상황 분석 결과 2023년 8월 1일 국경 지대에서 훈련 중이던 벨라루스 헬기 2대가 폴란드 영공을 침범한 것으로 확인됐다”고 밝혔다. 사진은 폴란드 동부 비아워비에자 삼림지대에서 포착된 벨라루스 헬기. 2023.8.2 바그너 그룹

이미지 확대 벨라루스는 북쪽에서 우크라이나 키이우를 공격할 수 있는 근거지를 예브게니 프리고진에게 제공할 수 있다. 이렇게 되면 전쟁 양상이 급속도로 바뀔 것이다. 닫기 이미지 확대 보기 벨라루스는 북쪽에서 우크라이나 키이우를 공격할 수 있는 근거지를 예브게니 프리고진에게 제공할 수 있다. 이렇게 되면 전쟁 양상이 급속도로 바뀔 것이다.

이미지 확대 17일(현지시간) 외교 전문지 포린폴리시(FP)는 러시아의 신형 중거리 탄도미사일(IRBM) ‘오레시니크’가 나토의 공군기지와 지휘통제 시설, 미사일 기지 등 전략 시설에 타격을 줄 수 있다고 짚었다. 사진은 작년 11월 21일 오레시니크로 우크라이나 드니프로 지역을 강타한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 일러스트. 우크라이나 TSN 자료 닫기 이미지 확대 보기 17일(현지시간) 외교 전문지 포린폴리시(FP)는 러시아의 신형 중거리 탄도미사일(IRBM) ‘오레시니크’가 나토의 공군기지와 지휘통제 시설, 미사일 기지 등 전략 시설에 타격을 줄 수 있다고 짚었다. 사진은 작년 11월 21일 오레시니크로 우크라이나 드니프로 지역을 강타한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 일러스트. 우크라이나 TSN 자료

이미지 확대 블라디미르 푸틴(왼쪽) 러시아 대통령과 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령이 23일(현지시간) 상트페테르부르크 외곽 코틀린 섬의 크론슈타트에 있는 해군 박물관을 둘러보고 있다. 두 사람은 크론슈타트 지역을 함께 산책하며 일반인들과 셀피를 촬영하는 등 이례적인 행보를 했다.

크론슈타트 스푸트닉 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴(왼쪽) 러시아 대통령과 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령이 23일(현지시간) 상트페테르부르크 외곽 코틀린 섬의 크론슈타트에 있는 해군 박물관을 둘러보고 있다. 두 사람은 크론슈타트 지역을 함께 산책하며 일반인들과 셀피를 촬영하는 등 이례적인 행보를 했다.

크론슈타트 스푸트닉 AFP 연합뉴스

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러시아의 핵심 동맹국인 벨라루스가 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국 국경 인근에서 전격 군사훈련에 돌입한 가운데 러시아의 극초음속 중거리 탄도미사일까지 벨라루스 영토에 배치된 것으로 확인되면서 우크라이나와 발트해 연안 국가들의 긴장이 최고조에 달하고 있다.15일(현지시간) 유로뉴스와 키이우인디펜던트 등 외신에 따르면 벨라루스 국방부는 15일부터 18일까지 폴란드 및 리투아니아 국경과 인접한 지역에서 기갑 및 기계화부대가 참여하는 군사훈련을 실시한다고 발표했다. 벨라루스 측은 “이번 훈련은 국가 주권과 영토 보전을 위한 순수 방어적 성격”이라며 “드론 격퇴와 국경 방어, 파괴 공작 대응에 초점을 맞췄다”고 주장했다.그러나 훈련이 진행되는 그로드노주 고자 훈련장은 리투아니아 국경에서 불과 6㎞ 떨어져 있으며 브레스트와 루자니 훈련장 역시 폴란드 국경 인근에 위치해 있다. 특히 이 지역은 발트 3국과 나토 본토를 잇는 유일한 육상 통로이자 전략적 요충지인 ‘수바우키 회랑’과 접해 있어 나토 측의 강한 반발을 사고 있다.우크라이나는 벨라루스의 이번 움직임을 단순한 방어 훈련이 아닌 제2전선 전개 및 위협 고조용으로 보고 주시하고 있다. 올레흐 이바셴코 우크라이나 군사정보국장은 최근 “러시아의 신형 중거리 탄도미사일 ‘오레시니크’ 체계를 갖춘 제101미사일여단 병력이 벨라루스에 배치돼 있다”고 밝혔다. 아울러 벨라루스 남부 고멜주에는 중장비 수송용 신규 철도 기반 시설까지 건설 중인 것으로 파악됐다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아가 나토 회원국을 공격하거나 우크라이나를 재침공하는 거점으로 벨라루스 영토를 활용하려 한다고 주장했다. 그러면서 북부 국경의 잠재적 군사 위협에 대응해 예방적 조치를 취할 준비가 돼 있다고 강력히 경고했다.벨라루스는 중동·아프리카 이주민을 유입시켜 폴란드·리투아니아 국경 혼란을 부추기는 등 나토를 상대로 ‘하이브리드전’을 펼쳐온 전력이 있다. 2022년 러시아의 우크라이나 전면 침공 당시에도 자국 영토를 러시아군의 전진 기지로 제공했던 만큼, 이번 훈련과 미사일 배치는 동유럽 안보 지형에 중대한 위협으로 평가받는다.다만 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령은 “벨라루스는 우크라이나에 군사적 위협이 되지 않으며, 직접적인 공격을 받는 경우에만 참전할 것”이라며 직접적인 전쟁 개입 가능성에는 선을 긋고 있다. 그럼에도 나토 동부 전선을 겨냥한 벨라루스 내 러시아의 군사적 밀착은 당분간 동유럽의 안보 불안을 가중시킬 전망이다.