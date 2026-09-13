금속탐지기로 시골 숲속 뒤졌더니 은화 ‘4.5㎏’ 대박 터졌다…핀란드 최대 규모 [월드픽]

세줄 요약 핀란드 중남부 시골 숲에서 금속탐지 동호인이 1000년 전 땅속에 묻힌 은화와 은괴, 장신구를 무더기로 찾아냈다. 은화 무게만 4.5㎏으로, 핀란드에서 확인된 바이킹 시대 화폐 매장물 중 최대 규모로 추정됐다. 발견 유물은 세척과 분류를 거쳐 연대와 성격을 더 조사할 예정이다. 시골 숲 금속탐지로 은화 4.5㎏ 발견

자작나무 용기 2개서 수천 점 유물 수습

핀란드 바이킹 시대 최대 매장물 추정

이미지 확대 핀란드 쉬스매에서 금속탐지 동호인이 1000년 전 바이킹 시대 땅에 묻힌 은화 등 은 유물을 무더기로 발견했다. 은화 무게만 4.5㎏으로, 핀란드에서 동시대 은화 발견 기록 중 최대 규모인 것으로 추정된다. 라흐티 박물관 제공 닫기 이미지 확대 보기 핀란드 쉬스매에서 금속탐지 동호인이 1000년 전 바이킹 시대 땅에 묻힌 은화 등 은 유물을 무더기로 발견했다. 은화 무게만 4.5㎏으로, 핀란드에서 동시대 은화 발견 기록 중 최대 규모인 것으로 추정된다. 라흐티 박물관 제공

이미지 확대 핀란드 쉬스매에서 금속탐지 동호인 칼레 라피넨(오른쪽)이 1000년 전 바이킹 시대 땅에 묻힌 은화 등 은 유물을 무더기로 발견했다. 은화 무게만 4.5㎏으로, 핀란드에서 동시대 은화 발견 기록 중 최대 규모인 것으로 추정된다. 닫기 이미지 확대 보기 핀란드 쉬스매에서 금속탐지 동호인 칼레 라피넨(오른쪽)이 1000년 전 바이킹 시대 땅에 묻힌 은화 등 은 유물을 무더기로 발견했다. 은화 무게만 4.5㎏으로, 핀란드에서 동시대 은화 발견 기록 중 최대 규모인 것으로 추정된다.

이미지 확대 핀란드 쉬스매에서 금속탐지 동호인이 1000년 전 바이킹 시대 땅에 묻힌 은화 등 은 유물을 무더기로 발견했다. 은화 무게만 4.5㎏으로, 핀란드에서 동시대 은화 발견 기록 중 최대 규모인 것으로 추정된다. 라흐티 박물관 제공 닫기 이미지 확대 보기 핀란드 쉬스매에서 금속탐지 동호인이 1000년 전 바이킹 시대 땅에 묻힌 은화 등 은 유물을 무더기로 발견했다. 은화 무게만 4.5㎏으로, 핀란드에서 동시대 은화 발견 기록 중 최대 규모인 것으로 추정된다. 라흐티 박물관 제공

이미지 확대 핀란드 쉬스매에서 금속탐지 동호인이 1000년 전 바이킹 시대 땅에 묻힌 은화 등 은 유물을 무더기로 발견했다. 은화 무게만 4.5㎏으로, 핀란드에서 동시대 은화 발견 기록 중 최대 규모인 것으로 추정된다. 라흐티 박물관 제공 닫기 이미지 확대 보기 핀란드 쉬스매에서 금속탐지 동호인이 1000년 전 바이킹 시대 땅에 묻힌 은화 등 은 유물을 무더기로 발견했다. 은화 무게만 4.5㎏으로, 핀란드에서 동시대 은화 발견 기록 중 최대 규모인 것으로 추정된다. 라흐티 박물관 제공

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핀란드 중남부의 작은 시골 마을 숲속에서 금속탐지 동호인이 1000년 전 땅에 묻힌 은화를 무더기로 발견했다. 은화 무게만 4.5㎏으로, 핀란드에서 동시대 은화 발견 기록 중 최대 규모인 것으로 추정된다.7일(현지시간) 수도 헬싱키에서 북쪽으로 약 90㎞ 떨어진 라흐티의 지역 박물관에 따르면 이곳에서 북쪽으로 60㎞ 더 떨어진 쉬스매 지역에서 지난 3일 유물을 발견했다는 신고가 들어왔다.신고자는 금속탐지기 동호인인 칼레 라피넨으로, 그는 금속탐지기로 쉬스매의 교회 마을 인근 숲을 탐사하다가 암반 옆에서 신호를 탐지했다.이를 발견한 라피넨은 곧바로 이 지역 관할인 라흐티 박물관에 신고했고, 이튿날인 4일 고고학자 에스코 틱칼라 주도로 유물 수습과 조사가 진행됐다.신호가 잡힌 돌 사이 지점의 땅을 파보니 성인 무릎 아래 정도 깊이(약 45㎝)의 땅속에 자작나무 껍질로 만든 용기 2개가 12m 간격으로 묻혀 있었다. 자작나무 껍질은 방수성이 있고 잘 썩지 않아 북유럽에서 전통적으로 널리 쓰인 용기 재료다.용기 안에는 은화 수천점, 지불용 은괴 파편, 은제 팔찌 및 구슬 등 장신구가 담겨 있었다.발굴된 유물은 1000~1050년쯤 바이킹 시대 은화 매장물로 추정됐다.발견된 은화는 오늘날의 독일, 스웨덴, 영국 지역에서 유입된 종류였다. 그밖에 이슬람권에서 주조된 은화인 디르함도 일부 포함돼 있었다.지불용 은 파편도 함께 나왔다. 당시 북유럽 지역에서는 은 조각의 무게를 달아 거래하는 관행이 있어 은팔찌나 은그릇을 필요한 만큼 잘라내 그 조각(해크실버·hacksilver)을 화폐로 쓰기도 했다.틱칼라는 핀란드가 바이킹 문화권이 아니었으며 ‘바이킹 시대’는 핀란드 학계가 해당 시기를 가리키려 채택한 용어일 뿐이라고 설명했다. 바이킹이 이 유물을 묻었다는 뜻은 아니라는 것이다.이곳에서 발굴된 은화 무게만 총 4.5㎏으로, 핀란드에서 발견된 바이킹 시대 화폐 매장물 중 최대 규모로 추정되고 있다. 이전 최대 기록은 1895년 노우시아이넨에서 출토된 은 매장물(화폐 약 1700점)로 2.2㎏ 정도였다.아직 유물의 세척이나 분류가 끝나지 않아 정확한 수량과 연대는 확정되지 않았다.틱칼라는 지난 10년 동안 인근 지역에서 비슷한 은 매장물 발견이 여러 건 있었다고 설명했다.이번에 발견된 은 무게로만 따지면 약 1만 달러(약 1300만원) 상당에 이른다.은 유물이 왜, 언제 묻혔는지는 아직 밝혀지지 않았다. 앞으로 발견 지점과 주변 지역에 대한 정식 조사를 진행한 뒤, 바이킹 시대 화폐 전문가들이 은화를 판독해 상세 보고서를 낼 예정이라고 틱칼라는 설명했다.한편 핀란드에서는 아마추어 금속탐지 활동을 허용하되 유물 발견 시 신고를 의무화하고 있다. 소유자 불명의 100년 이상 된 유물은 자동으로 국가로 귀속되고, 발견자에게는 유물의 가치와 보관 상태를 고려해 포상금이 지급된다.