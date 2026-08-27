[포토] 토마토 속으로 풍덩… 스페인 ‘라 토마티나’ 축제

세줄 요약 스페인 발렌시아 인근 부뇰에서 라 토마티나 축제가 열렸다. 참가자들은 잘 익은 토마토를 서로에게 던지며 마을을 붉게 물들였고, 행사가 끝난 뒤 공동 샤워장과 물청소로 거리를 정리했다. 부뇰서 라 토마티나 축제 개최

2만 명 이상 참가, 토마토 난장

해외 관광객 비중 높아진 축제

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26일(현지 시간) 스페인 발렌시아 인근 부뇰에서 ‘라 토마티나’ 축제가 열렸다.‘라 토마티나’는 매년 8월 마지막 주 수요일에 열린다. 1945년경, 마을 축제 도중 우연히 시작된 토마토 던지기에서 유래한 것으로 알려져 있다.참가자들은 잘 익은 토마토를 으깨 서로에게 던지며 마을 전체를 붉게 물들였다. 이들은 행사를 마치고 인근 공동 샤워장에서 몸을 씻었고, 관계자들은 물청소를 통해 붉게 물든 거리를 깨끗하게 치웠다.AP 통신에 따르면 이번 축제에는 2만 명 이상이 참가한 것으로 알려졌다.스페인 통신사 EFE는 지난 3년간 ‘라 토마티나’에 참가한 참가자의 약 40%가 스페인 이외 지역에서 온 관광객이었다고 보도했다.