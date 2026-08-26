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우크라 독립 비추는 에펠탑

입력 2026-08-26 00:46
수정 2026-08-26 00:46
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우크라 독립 비추는 에펠탑
우크라 독립 비추는 에펠탑 우크라이나 독립 35주년 기념일인 24일(현지시간) 프랑스 파리의 에펠탑이 우크라이나 국기를 상징하는 파란색과 노란색 조명으로 물들어 있다. 앤디 버넘 영국 총리 등 우크라이나 전후 안보를 지원하는 ‘의지의 연합’ 소속 유럽 정상들은 독립기념일을 맞아 직접 수도 키이우를 방문해 우크라이나에 대한 확고한 지지 의사를 재확인했다.
파리 AFP 연합뉴스


우크라이나 독립 35주년 기념일인 24일(현지시간) 프랑스 파리의 에펠탑이 우크라이나 국기를 상징하는 파란색과 노란색 조명으로 물들어 있다. 앤디 버넘 영국 총리 등 우크라이나 전후 안보를 지원하는 ‘의지의 연합’ 소속 유럽 정상들은 독립기념일을 맞아 직접 수도 키이우를 방문해 우크라이나에 대한 확고한 지지 의사를 재확인했다.

파리 AFP 연합뉴스

2026-08-26 10면
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