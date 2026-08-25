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우크라 독립 비추는 에펠탑
우크라이나 독립 35주년 기념일인 24일(현지시간) 프랑스 파리의 에펠탑이 우크라이나 국기를 상징하는 파란색과 노란색 조명으로 물들어 있다. 앤디 버넘 영국 총리 등 우크라이나 전후 안보를 지원하는 ‘의지의 연합’ 소속 유럽 정상들은 독립기념일을 맞아 직접 수도 키이우를 방문해 우크라이나에 대한 확고한 지지 의사를 재확인했다.
파리 AFP 연합뉴스
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우크라이나 독립 35주년 기념일인 24일(현지시간) 프랑스 파리의 에펠탑이 우크라이나 국기를 상징하는 파란색과 노란색 조명으로 물들어 있다. 앤디 버넘 영국 총리 등 우크라이나 전후 안보를 지원하는 ‘의지의 연합’ 소속 유럽 정상들은 독립기념일을 맞아 직접 수도 키이우를 방문해 우크라이나에 대한 확고한 지지 의사를 재확인했다.
파리 AFP 연합뉴스
2026-08-26 10면
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우크라이나 독립기념일에 에펠탑은 어떤 색 조명으로 장식되었는가?