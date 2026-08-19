‘사실상 순항미사일’… 키이우에 시속 600km 제트드론 76대 쏟아부은 러시아 [밀리터리노트]

세줄 요약 러시아가 제트엔진을 단 장거리 드론 76대로 키이우를 공습해 우크라이나 방공망에 비상이 걸렸다. 최고 시속 600㎞의 게란-5는 순항미사일에 가까운 성능을 보여 기존 저비용 요격 수단을 어렵게 만들었다. 제트엔진 드론 76대 키이우 대규모 공습

게란-5 시속 600㎞, 순항미사일급 위협

접경지 기지 10곳 구축, 나토 사정권 우려

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 러시아군 병력을 인공지능 도구를 활용해 시각화한 자료. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 러시아군 병력을 인공지능 도구를 활용해 시각화한 자료. 서울신문

이미지 확대 지난달 30일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우에서 소방대원이 러시아군의 미사일 공격 현장을 수습하고 있다. 2026.7.30 키이우 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난달 30일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우에서 소방대원이 러시아군의 미사일 공격 현장을 수습하고 있다. 2026.7.30 키이우 로이터 연합뉴스

러시아 유력 군사전문채널이 입수해 20일(현지시간) 공개한 알라부가 경제특구 내 게란-2 생산 공장 내부. 2025.7.20 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 러시아 유력 군사전문채널이 입수해 20일(현지시간) 공개한 알라부가 경제특구 내 게란-2 생산 공장 내부. 2025.7.20 텔레그램

이미지 확대 24일(현지시간) 러시아 남부군관구 사령부 건물이 있는 로스토프주 로스토프나도누시에 민간용병기업(PMC) 바그너그룹 탱크가 진입해 있다. 2023.6.24 TASS 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 24일(현지시간) 러시아 남부군관구 사령부 건물이 있는 로스토프주 로스토프나도누시에 민간용병기업(PMC) 바그너그룹 탱크가 진입해 있다. 2023.6.24 TASS 연합뉴스

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러시아군이 우크라이나 수도 키이우를 비롯한 전역에 제트엔진을 장착한 차세대 장거리 공격 드론을 대규모로 쏟아부었다. 기존 프로펠러형 드론보다 비행 속도와 고도가 대폭 향상된 이 무기 체계는 사실상 순항미사일에 가까운 성능을 보여 우크라이나 방공망에 비상이 걸렸다.18일(현지시간) 키이우인디펜던트에 따르면 우크라이나 공군은 러시아군이 이란의 샤헤드 개량형인 제트엔진 드론 76대를 동원해 대규모 공습을 감행했다고 밝혔다. 수도 키이우 및 키이우주 일대에서는 하루 동안에만 최소 9차례 공습경보가 발령되는 등 긴장감이 극에 달했다.우크라이나 방공망이 70대를 격추하며 대부분을 저지했으나, 방공망을 뚫은 일부 드론과 격추된 파편이 지상 시설 및 시가지에 떨어지며 피해가 발생했다.이번 공습에 투입된 드론은 러시아가 자체 생산 중인 ‘게란(Geran) 시리즈’의 최신형 개량 모델들이다. 특히 최신형인 ‘게란-5’는 최고 속도 시속 600㎞, 최대 비행거리 950㎞에 달하며 최대 90㎏의 고성능 탄두를 탑재할 수 있다.일각에서는 러시아가 기존의 저속 자폭 드론에서 ‘제트엔진 드론’으로 전술을 고도화하고 있다는 점에 주목하고 있다.기존 프로펠러 드론은 소음이 크고 속도가 느려 이동식 방공 부대의 기관총이나 요격용 드론으로 비교적 쉽게 대응할 수 있었다. 반면 제트엔진 드론은 최대 6000m 고도에서 미사일에 육박하는 속도로 고속 비행해, 기존 저비용 방공 자산으로는 요격하기가 극도로 까다롭다.우크라이나 공군 관계자는 “7월 들어 러시아의 제트엔진 드론 발사량이 6월 대비 5배 이상 급증했다”며 “일부 공습에서는 전체 드론의 3분의 2가 제트 드론일 정도로 비중이 높아졌고, 속도와 고도 면에서 순항미사일과 다름없는 위협이 되고 있다”고 전했다.러시아의 공격 범위가 우크라이나를 넘어 유럽 전역으로 확장될 수 있다는 경고도 나온다. 영국 텔레그래프 등에 따르면 러시아는 최근 벨라루스 및 우크라이나 접경지대를 따라 제트엔진 드론 전용 발사대를 갖춘 신규 기지 10곳을 건설한 것으로 파악됐다.이 기지들에서 차세대 장거리 제트드론을 발사할 경우 우크라이나 전역은 물론 인근 북대서양조약기구(NATO·나토) 동유럽 회원국들까지 직접적인 사정권에 들어서게 된다.러시아가 순항미사일보다 생산 단가가 대폭 저렴한 제트드론을 대량 생산해 실전에 투입함에 따라 우크라이나와 서방측의 방공 미사일 소모전 부담은 한층 더 가중될 전망이다.