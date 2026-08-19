그리스로 신혼여행 간 부부, 헬기 추락 사망… ‘수억 연봉’ 금융·컨설팅社 재직 英커플이었다

세줄 요약 그리스 시프노스섬에서 신혼여행 중이던 영국인 부부가 헬기 착륙 직전 추락해 숨졌다. 조종사까지 3명이 모두 사망했고, 경찰은 벨 206 기종의 기계적 결함 가능성을 수사 중이다. 부부는 블랙스톤과 베인앤컴퍼니에 재직한 것으로 알려졌다. 그리스 시프노스섬 신혼여행 헬기 추락 사망

영국인 부부와 조종사 등 탑승자 3명 전원 사망

경찰, 벨 206 기종 기계적 결함 가능성 수사

이미지 확대 지난 17일(현지시간) 오후 그리스 시프노스 섬에서 헬기 추락 사고가 발생해 조종사와 신혼여행을 온 영국인 부부 등 탑승객 3명이 모두 사망했다. 사진은 사망한 알렉산더 크로미(왼쪽)·마리 에버트 부부의 생전 모습. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난 17일(현지시간) 오후 그리스 시프노스 섬에서 헬기 추락 사고가 발생해 조종사와 신혼여행을 온 영국인 부부 등 탑승객 3명이 모두 사망했다. 사진은 사망한 알렉산더 크로미(왼쪽)·마리 에버트 부부의 생전 모습. 엑스 캡처

이미지 확대 지난 17일(현지시간) 그리스 시프노스 섬 헬기 추락 사고로 사망한 영국인 알렉산더 크로미(오른쪽)·마리 에버트 부부의 생전 모습. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난 17일(현지시간) 그리스 시프노스 섬 헬기 추락 사고로 사망한 영국인 알렉산더 크로미(오른쪽)·마리 에버트 부부의 생전 모습. 엑스 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그리스로 신혼여행을 간 30대 영국인 부부가 시프노스섬에서 헬기 추락 사고로 숨졌다. 헬기 조종사인 50대 남성도 사망했다.가디언, BBC 등 영국 매체 보도에 따르면 지난 17일(현지시간) 오후 6시 15분쯤 그리스 시프노스섬에서 알렉산더 크로미(31)·마리 에버트(30) 부부가 탄 헬기가 지면에 착륙하기 직전에 추락했다.이 사고로 부부와 조종사 기오르고스 라이코스(53) 등 탑승객 3명이 모두 사망했다. 조종사는 전직 공군 장교 출신으로 경험이 풍부한 베테랑으로 전해졌다.그리스 경찰은 민간 전세기인 ‘벨(Bell) 206’ 기종 헬기가 기계적 결함을 일으켰을 가능성에 초점을 두고 사건을 수사하고 있다.시프노스섬의 마놀리스 푼톨라키스 부시장은 현지 방송에 “당시 사고를 목격한 섬 주민들이 헬리콥터에서 이상한 소음을 들었다고 한다. 아마도 공중에서 기계적 결함이 발생했거나 프로펠러가 이상하게 작동했던 것 같다”고 말했다.사고 장면이 촬영된 영상에는 헬기가 엑사벨라 마을 근처 헬리패드(착륙장)에 접근하다가 통제력을 잃고 나선형으로 추락하는 모습이 담겼다.헬기는 주민들의 거주지에서 불과 50m 떨어진 곳에 추락한 것으로 알려졌다.사고를 당한 부부는 둘 다 세계적인 금융·컨설팅 기업에 재직 중이었다.남편인 크로미는 세계 최대 사모펀드 운용사인 블랙스톤 런던사무소에서 4년간 근무해 왔으며 지난 1월 부사장(Vice President·팀장급)으로 승진한 것으로 전해졌다.블랙스톤 측은 성명에서 “동료 알렉스 크로미와 그의 아내 애버트 등 3명이 비극적인 죽음을 맞았다는 소식에 충격을 받았다”며 “알렉스는 블랙스톤에서 그를 알고 함께 일했던 모든 사람들에게 사랑받는 사람이었다. 유족에게 깊은 애도를 표한다”고 밝혔다.아내 에버트는 세계 3대 컨설팅 업체 중 한 곳인 베인앤컴퍼니 런던사무소에 수석전문가(Senior Specialist)로 재직 중이었다.베인앤컴퍼니 측은 “우리 동료와 그의 남편이 그리스에서 비극적인 사고를 당했다는 소식을 접하고 충격을 받았다”며 “이처럼 힘든 시기에 유족께 깊은 위로와 애도를 표한다”고 전했다.부부가 재직하던 두 곳 모두 업계 최정상급 회사로, 연봉 또한 최소 수억원 이상으로 알려져 있다.한편 그리스 수사당국은 정확한 사망 원인 규명을 위해 사고 헬기를 회수 조치했으며, 3구의 시신 모두에 대한 추가 검사를 진행할 예정이다.그리스를 방문하는 관광객들 사이에서 헬기를 전세 내 에게해의 섬들을 오가는 형태의 여행이 점차 인기를 얻고 있다고 가디언은 전했다.