“약해서가 아니다”라지만…적대국에 먼저 손 내민 영국, ‘우발적 충돌’ 공포도 한몫 [밀리터리노트]

영국, 2022년 이후 4년간 끊겼던 러시아와의 고위급 군사 직통 채널 재개 추진

영국해협·노르웨이해 등 공해상에서 양국 간 일촉즉발 군사적 마찰 지속

오판으로 인한 ‘우발적 총성’ 및 대형 군사 충돌 막기 위한 불가피한 선택 분석

이미지 확대 러시아 군함(좌)과 영국 군함 간 대치 장면을 상상한 AI 응용 이미지. 2026. 8. 12. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 러시아 군함(좌)과 영국 군함 간 대치 장면을 상상한 AI 응용 이미지. 2026. 8. 12. 서울신문

이미지 확대 러시아 수호이27 전투기 닫기 이미지 확대 보기 러시아 수호이27 전투기

이미지 확대 8일 오전 경기도 평택시 주한미군 오산공군기지에서 열린 한ㆍ미ㆍ영 공군 연합훈련 ‘무적의 방패 훈련’에서 영국 공군 타이푼 전투기가 이륙하고 있다. 2016.11.8 연합뉴스/평택 사진공동취재단 닫기 이미지 확대 보기 8일 오전 경기도 평택시 주한미군 오산공군기지에서 열린 한ㆍ미ㆍ영 공군 연합훈련 ‘무적의 방패 훈련’에서 영국 공군 타이푼 전투기가 이륙하고 있다. 2016.11.8 연합뉴스/평택 사진공동취재단

세줄 요약 영국이 우크라이나 전쟁 이후 끊겼던 러시아와의 고위급 군사 직통 대화를 4년 만에 다시 연다. 최근 영국해협과 노르웨이해 등에서 러시아군의 경고사격과 근접 비행이 이어지며, 작은 오해가 대형 충돌로 번질 수 있다는 우려가 커졌기 때문이다. 영국, 러시아와 군사 직통채널 복원 추진

공해상 경고사격·근접비행으로 긴장 고조

우발적 충돌 방지 위한 안전장치 필요성

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우크라이나 전쟁 이후 대러 강경파의 선봉에 서 왔던 영국이 4년 만에 러시아와의 고위급 군사 직통 대화 채널을 다시 가동하기 위해 손을 내밀고 있다. 대외적 명분은 “약해서가 아닌, 사태 악화를 막기 위한 책임 있는 강국의 조치”라지만, 그 이면에는 최근 공해상에서 잇따르는 아슬아슬한 군사적 마찰과 이로 인한 ‘우발적 전쟁 발생’에 대한 깊은 우려가 깔려 있다는 분석이 나온다.최근 영국 인근 해역 및 북부 공해상에서는 러시아군 간의 아슬아슬한 대치가 이어졌다.지난 6월 영국해협에서는 러시아의 호위함이 자국 군함에 너무 가깝게 접근했다는 이유로 영국 민간 노부부의 요트를 향해 경고 사격을 가하는 초유의 사태가 발생했다.이어 지난달 노르웨이해에서는 러시아 군용기가 영국 해군 기함 주변으로 위험할 정도로 근접 비행하며 다량의 해상추적장비(소나)를 투하하는 등 일촉즉발의 긴장감이 연출됐다.공개되지 않은 포격 사건과 영국 항공모함 주변을 맴도는 러시아의 위협 비행 등이 지속되면서 자칫 작은 오해나 실수 하나가 대형 군사 충돌과 인명 피해로 이어질 수 있다는 경고등이 켜진 것이다.영국과 러시아 군 수뇌부 간의 소통은 2022년 9월 흑해 상공에서 러시아 전투기가 영국 공군 정찰기를 격추하려 했던 사건 이후 완전히 중단됐다.당시 영국군 참모총장의 대화 요청에 러시아 측은 “너무 바쁘다”는 거절 서한만 보냈고, 이후 양국 국방무관 추방전까지 벌어지며 소통 창구는 완전히 닫혔다.그러나 웨스 스트리팅 신임 국방부 장관과 리처드 나이턴 참모총장 등 영국 군 수뇌부는 최근 의도치 않은 사태 악화를 막기 위해서라도 직통 채널을 복원해야 한다는 강한 압박을 받고 있다.전 국방무관 존 포먼은 “적대국과 비공식적으로 명확하고 직접적인 대화를 나누는 것은 결코 약함을 의미하지 않는다”며 “특히 서방과 러시아의 잠재적 격전지로 부상한 북극 해역 등에서 오판으로 인한 충돌을 방지하려면 시급히 대화를 재개해야 한다”고 했다.영국 정부 대변인은 모스크바 주재 대사관을 통해 러시아 정부에 명확한 메시지를 전달하고 고위급 군사 대화를 가질 의향이 있음을 공식 확인했다.그러나 러시아가 우크라이나에서 장기전을 이어가고 있는 상황에서 영국이 먼저 군사 채널 복원을 타진하는 것을 두고 일각에서는 서방의 대러 전선에 균열로 보일 수 있다는 지적도 나온다.다만 영국으로서는 언제 터질지 모르는 ‘우발적 총성’을 관리하기 위한 지극히 현실적인 접근을 선택할 수밖에 없다는 해석도 나온다. 닫혀 있던 ‘핫라인’을 러시아가 받아들일지, 그리고 이 대화가 북유럽과 북해 일대의 군사적 긴장을 낮출 수 있을지 주목된다.