국제 유럽 [포토] 핑크빛 에어 예배당서 열린 합동 웨딩 입력 2026-08-07 10:23 수정 2026-08-07 10:23 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/international/europe/2026/08/07/20260807500059 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 6일(현지시간) 네덜란드 암스테르담의 임시 에어 예배당에서 네덜란드가 세계 최초로 동성결혼을 법제화한 지 25주년을 기념하는 프라이드(Pride) 행사의 일환으로 합동 결혼식이 열렸다.AP 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 네덜란드는 세계 최초로 무엇을 법제화했나요? 동성결혼 시민결합