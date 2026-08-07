[포토] 핑크빛 에어 예배당서 열린 합동 웨딩

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

6일(현지시간) 네덜란드 암스테르담의 임시 에어 예배당에서 네덜란드가 세계 최초로 동성결혼을 법제화한 지 25주년을 기념하는 프라이드(Pride) 행사의 일환으로 합동 결혼식이 열렸다.AP 연합뉴스