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폭염에 바닥 드러낸 라인강

입력 2026-08-06 18:13
수정 2026-08-07 00:34
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폭염에 바닥 드러낸 라인강
폭염에 바닥 드러낸 라인강 유럽을 덮친 기록적인 폭염과 가뭄으로 5일(현지시간) 독일 카우프의 라인강 수위가 크게 낮아진 가운데 한 화물선이 드러난 강바닥 사이로 좁게 남은 수로를 따라 운항하고 있다. 유럽의 핵심 내륙 운송로인 라인강은 일부 구간의 화물선 운항이 중단됐고 운항을 계속하는 선박도 적재량을 크게 줄였다.
카우프 AP 연합뉴스


유럽을 덮친 기록적인 폭염과 가뭄으로 5일(현지시간) 독일 카우프의 라인강 수위가 크게 낮아진 가운데 한 화물선이 드러난 강바닥 사이로 좁게 남은 수로를 따라 운항하고 있다. 유럽의 핵심 내륙 운송로인 라인강은 일부 구간의 화물선 운항이 중단됐고 운항을 계속하는 선박도 적재량을 크게 줄였다.

카우프 AP 연합뉴스

2026-08-07 10면
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