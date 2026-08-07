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폭염에 바닥 드러낸 라인강

유럽을 덮친 기록적인 폭염과 가뭄으로 5일(현지시간) 독일 카우프의 라인강 수위가 크게 낮아진 가운데 한 화물선이 드러난 강바닥 사이로 좁게 남은 수로를 따라 운항하고 있다. 유럽의 핵심 내륙 운송로인 라인강은 일부 구간의 화물선 운항이 중단됐고 운항을 계속하는 선박도 적재량을 크게 줄였다.

카우프 AP 연합뉴스