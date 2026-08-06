“푸틴 긴장해라” 러 자폭드론 관련 인물 잇단 피습…우크라가 움직였나 [밀리터리노트]

세줄 요약 러시아에서 우크라이나 전선용 자폭드론을 만드는 민간 방산업체 대표 2명이 일주일 사이 총격과 차량 폭발로 잇따라 피습됐다. 러시아 현지에서는 우크라이나 정보기관 배후설이 제기됐지만, 수사 당국과 우크라이나 모두 침묵하고 있다. 자폭드론 업체 대표 2명, 일주일 새 피습

총격·차량폭발 잇따라, 민간 방산업체 겨냥

우크라이나 배후설 제기, 확인은 안 됨

이미지 확대 우크라이나 전선에 투입되는 자폭드론을 만드는 민간 방산기업 경영진이 일주일 사이 러시아에서 잇따라 피습됐다. 두 사건 모두 배후가 밝혀지지 않았으나 일각에선 우크라이나 전쟁과의 연관성을 의심하고 있다. 사진은 기사 이해를 돕기 위해 인공지능(AI)으로 생성한 이미지. 닫기 이미지 확대 보기 우크라이나 전선에 투입되는 자폭드론을 만드는 민간 방산기업 경영진이 일주일 사이 러시아에서 잇따라 피습됐다. 두 사건 모두 배후가 밝혀지지 않았으나 일각에선 우크라이나 전쟁과의 연관성을 의심하고 있다. 사진은 기사 이해를 돕기 위해 인공지능(AI)으로 생성한 이미지.

[밀리터리노트 세줄 요약]

●우크라이나 전선에 투입되는 러시아 자폭드론 제조사 대표 2명이 일주일 사이 총격과 차량 폭발로 잇따라 피습됐다.

●민간 방산업체 대표를 겨냥한 첫 테러라는 지적과 함께 우크라이나 배후설이 제기됐다.

●우크라이나도 러시아도 배후를 확인하지 않고 있으며 양측 모두 진상 규명을 꺼릴 이유가 있다.

이미지 확대 2024년 9월 19일(현지시간) 러시아 상트페테부르크 특수기술센터에서 드론 제조업체 우랄드론자보드의 공동 창업자 블라디미르 트카추크(왼쪽 두번째)가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 기념사진을 촬영하고 있다. 러시아 국영매체는 2026년 8월 5일 트카추크가 차량 폭발로 중상을 입었다며 이는 최근 며칠 사이 발생한 러시아 방위산업 관계자를 겨냥한 두 번째 암살 시도로 보인다고 전했다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2024년 9월 19일(현지시간) 러시아 상트페테부르크 특수기술센터에서 드론 제조업체 우랄드론자보드의 공동 창업자 블라디미르 트카추크(왼쪽 두번째)가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 기념사진을 촬영하고 있다. 러시아 국영매체는 2026년 8월 5일 트카추크가 차량 폭발로 중상을 입었다며 이는 최근 며칠 사이 발생한 러시아 방위산업 관계자를 겨냥한 두 번째 암살 시도로 보인다고 전했다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 드론 제조업체 우랄드론자보드가 생산하는 자폭드론 ‘우피르’. 1인칭 시점(FPV) 자폭 드론 우피르는 사진처럼 중계기를 탑재해 다른 타격 드론과 관제소 사이 신호를 중계하는 역할을 수행, 러시아의 드론 작전 범위 확대에 기여했다는 평가를 받는다. 텔레그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 드론 제조업체 우랄드론자보드가 생산하는 자폭드론 ‘우피르’. 1인칭 시점(FPV) 자폭 드론 우피르는 사진처럼 중계기를 탑재해 다른 타격 드론과 관제소 사이 신호를 중계하는 역할을 수행, 러시아의 드론 작전 범위 확대에 기여했다는 평가를 받는다. 텔레그램 캡처

이미지 확대 5일(현지시간) 러시아 예카테린부르크 인근 스베르들롭스크주 볼쇼이 이스토크 마을에서 드론 제조업체 우랄드론자보드의 공동 창업자 블라디미르 트카추크의 차량에서 폭발이 일어나 차량이 전소됐다. 트카추크는 중태에 빠졌으며 운전기사는 현장에서 사망한 것으로 전해졌다. 텔레그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 5일(현지시간) 러시아 예카테린부르크 인근 스베르들롭스크주 볼쇼이 이스토크 마을에서 드론 제조업체 우랄드론자보드의 공동 창업자 블라디미르 트카추크의 차량에서 폭발이 일어나 차량이 전소됐다. 트카추크는 중태에 빠졌으며 운전기사는 현장에서 사망한 것으로 전해졌다. 텔레그램 캡처

이미지 확대 이고르 키릴로프 러시아 방사능·화학·생물 방호부대 사령관은 19일(현지시간) 미국의 생물학전 활동 관련 브리핑에서 미국이 우크라이나를 생물학전 실험의 장으로 이용하려 한다고 비난했다. 2023.6.19 러시아 국방부 닫기 이미지 확대 보기 이고르 키릴로프 러시아 방사능·화학·생물 방호부대 사령관은 19일(현지시간) 미국의 생물학전 활동 관련 브리핑에서 미국이 우크라이나를 생물학전 실험의 장으로 이용하려 한다고 비난했다. 2023.6.19 러시아 국방부

이미지 확대 지난해 12월 17일 이고르 키릴로프 러시아군 화생방전(NBC) 방어사령관과 그의 보좌관이 폭탄테러로 숨진 현장의 모습. AP·연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난해 12월 17일 이고르 키릴로프 러시아군 화생방전(NBC) 방어사령관과 그의 보좌관이 폭탄테러로 숨진 현장의 모습. AP·연합뉴스

이미지 확대 2024년 9월 19일(현지시간) 러시아 상트페테부르크 특수기술센터에서 드론 제조업체 우랄드론자보드의 공동 창업자 블라디미르 트카추크(왼쪽)가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 드론을 시연하고 있다. 러시아 국영매체는 2026년 8월 5일 트카추크가 차량 폭발로 중상을 입었다며 이는 최근 며칠 사이 발생한 러시아 방위산업 관계자를 겨냥한 두 번째 암살 시도로 보인다고 전했다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2024년 9월 19일(현지시간) 러시아 상트페테부르크 특수기술센터에서 드론 제조업체 우랄드론자보드의 공동 창업자 블라디미르 트카추크(왼쪽)가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 드론을 시연하고 있다. 러시아 국영매체는 2026년 8월 5일 트카추크가 차량 폭발로 중상을 입었다며 이는 최근 며칠 사이 발생한 러시아 방위산업 관계자를 겨냥한 두 번째 암살 시도로 보인다고 전했다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 2024년 9월 19일(현지시간) 러시아 상트페테부르크 특수기술센터에서 드론 제조업체 우랄드론자보드의 공동 창업자 블라디미르 트카추크(왼쪽)가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 드론을 시연하고 있다. 러시아 국영매체는 2026년 8월 5일 트카추크가 차량 폭발로 중상을 입었다며 이는 최근 며칠 사이 발생한 러시아 방위산업 관계자를 겨냥한 두 번째 암살 시도로 보인다고 전했다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2024년 9월 19일(현지시간) 러시아 상트페테부르크 특수기술센터에서 드론 제조업체 우랄드론자보드의 공동 창업자 블라디미르 트카추크(왼쪽)가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 드론을 시연하고 있다. 러시아 국영매체는 2026년 8월 5일 트카추크가 차량 폭발로 중상을 입었다며 이는 최근 며칠 사이 발생한 러시아 방위산업 관계자를 겨냥한 두 번째 암살 시도로 보인다고 전했다. AFP 연합뉴스

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우크라이나 전선에 투입되는 자폭 드론을 만드는 민간 방산 업체 경영진이 일주일 사이 러시아에서 잇따라 피습됐다.두 사건 모두 배후가 밝혀지지 않았으나 일각에선 우크라이나 전쟁과의 연관성을 의심하고 있다.러시아 국영 타스통신은 5일(현지시간) 우랄 지역에서 ‘우피르’ 드론을 생산하는 업체 ‘우랄드론자보드’의 블라디미르 트카추크(35) 사장이 차량 폭발로 다쳤다고 보도했다.폭발은 이날 새벽 예카테린부르크 인근 스베르들롭스크주 볼쇼이 이스토크 마을에서 일어났다.현지 매체들은 트카추크의 메르세데스 차량 하부에 폭발물이 설치돼 있었으며, 폭발 여파로 차량이 전소돼 트카추크는 중태에 빠졌고 운전기사는 현장에서 숨졌다고 전했다.우랄드론자보드의 공동 창업자이자 대표인 트카추크는 수십억 루블 규모의 방산 업체를 일궈 블라디미르 푸틴 대통령을 만난 적도 있는 것으로 전해졌다. 그는 친전쟁 성향 텔레그램 채널 ‘전쟁에 미친 사람들’의 개설자이기도 하다.슬라브 민간전승의 흡혈 좀비 ‘우피르’에서 이름을 딴 우피르 드론은 쿼드콥터형 1인칭 시점(FPV) 드론이다. 2023년 봄부터 생산됐고 가상현실(VR) 고글과 센서 장갑으로 조종하는 방식이다.같은 해 5월 우크라이나 전장에 처음 투입돼 드니프로강에서 우크라이나군 상륙정과 진지·엄폐호·거점을 파괴했다. 2024년 3월에는 미국제 에이브럼스 전차와 브래들리 보병전투차 여러 대를 격파했다는 러시아 측 주장도 나왔다.우피르는 ‘인민 드론’이라는 별명도 갖고 있다. 회사 설립 초기 러시아 시민들의 자발적 기부, 즉 크라우드펀딩을 기반으로 드론을 제작해 전선에 공급했기 때문이다.우피르는 대전차수류탄 등 다양한 탄두를 탑재할 뿐만 아니라 중계 장비를 적재해 다른 타격 드론과 관제소 사이 신호를 중계하는 역할도 수행한다. 우크라이나 군사매체 밀리타르니는 이 방식으로 러시아가 군용 드론의 운용 거리를 크게 늘렸다고 분석했다.트카추크 피습 소식이 주목받은 이유는 엿새 전 또 다른 군용 드론 업체 관련 인물이 피격된 사건이 있었기 때문이다.지난달 29일 모스크바 남쪽 툴라에서는 ‘러시아항공운송연구소’ 대표 안드레이 체레조프(42)가 총격을 받았다.러시아 매체 코메르산트에 따르면 사건 당일 오전 1시쯤 퇴근한 체레조프가 자택인 고급 아파트 문을 열려는 순간 현관에서 기다리고 있던 괴한이 최소 3발을 쏘고 달아났다. 체레조프는 병원으로 옮겨졌고 현재는 상태가 안정적인 것으로 전해졌다.총격 당시 체레조프의 아내가 총성을 듣고 급히 달려왔으나 범인을 보진 못했다. 범인은 후드로 얼굴을 가려 현장 인근 폐쇄회로(CC)TV에도 식별되지 않았다. 6일 현재까지도 범인은 검거되지 않은 것으로 전해졌다.회사 공동 설립자인 체레조프는 이 회사가 생산하는 ‘오보드’(러시아어로 등에) 계열 FPV 자폭 드론의 개발자이자 수석 설계자다. 그는 공수부대 출신으로 우크라이나 전쟁 참전 이력이 있는 것으로 알려졌다.FPV 드론은 개당 수백 달러 수준의 저비용으로 정밀 타격이 가능해 2023년 이후 전 세계 전장의 양상을 바꿔 놨다.드론 방산 업체 관련 인물이 잇따라 습격을 받으며 러시아 현지에서는 우크라이나 정보기관 배후설이 제기됐다.당시 러시아 매체들은 사건 엿새 전 그의 회사가 유럽연합(EU)의 21차 대러 제재 명단에 올랐다는 사실을 부각하며 우크라이나 정보기관이 배후일 수 있다는 소식통 발언을 전했다.다만 수사 당국이 “그의 사업 활동과 연관됐는지는 수사가 더 밝혀야 한다”며 여러 갈래를 열어둔 상태여서 배후설에 무게가 크게 실리지는 않았다.그러나 일주일도 채 지나지 않아 또 다른 자폭 드론 업체 대표인 트카추크마저 습격당하며 러시아 매체들은 두 사건을 하나의 흐름으로 묶기 시작했다.코메르산트는 “최근 며칠 사이 러시아 드론 개발자·제조업자를 겨냥한 두 번째 사건”이라고 언급했고, 독립 매체 메두자도 “일주일 새 두 번째 암살 시도”라고 규정했다.러시아 군사평론가 빅토르 리토프킨은 체레조프 피습 당시 이를 방위산업과 연관된 민간 기업 대표를 겨냥한 첫 테러 사건으로 규정했다. 2022년 전쟁 이후 러시아 고위 장성을 목표로 한 암살 공격이 몇 차례 있었지만 민간 방산 업체 인물을 대상으로 한 암살 시도는 처음이라는 것이다.2024년 12월 이고리 키릴로프 러시아 국방부 화생방전 방어사령관이 모스크바 대로변의 전기 스쿠터에 설치된 폭탄이 터지면서 부관과 함께 사망했다. 지난해 4월에는 모스크바 인근에서 러시아군 총참모부 주작전국 부국장인 야로슬라프 모스칼리크 중장이 차량 폭발로 사망했고, 같은 해 12월에는 모스크바 남부 주택가의 한 주차장에서 러시아군 총참모부의 파닐 사르바로프 작전훈련국장(중장급)이 차량 폭탄 테러로 숨졌다.모두 군복을 입은 지휘관들이었다. 이번에 표적이 된 두 사람은 민간인이다.로이터는 푸틴 대통령이 러시아 무인체계군 사령관을 임명한 직후 트카추크 차량 폭발 소식이 전해졌다고 짚었다. 러시아가 드론 전력을 군 체계에 정식 편입한 시점에 민간 드론 업체 관계자가 표적이 된 셈이다.다만 최근 드론 업체 습격 사건의 배후에 우크라이나가 있다는 증거는 나오지 않았다.우크라이나 정부나 정보기관 모두 두 사건과 관련해 침묵하고 있다. 러시아 당국도 수사 착수 사실 외에는 배후를 지목하지 않았다.체레조프의 회사 관계자들이 “우크라이나 테러리스트의 소행으로 본다”는 견해를 밝혔으나 근거는 확인되지 않았다.키릴로프 사건 당시 우크라이나 보안국(SBU) 소식통이 로이터 통신 등에 자국 소행이라고 확인한 적은 있지만, 이후 러시아 장성 테러 사건과 관련해서는 공개적으로 확인하지 않았다.드론 업체 습격 사건이 우크라이나와 관련이 없을 수도 있다. 그러나 실제로 우크라이나와 관련이 있더라도 사실로 확인되기는 어려울 공산이 크다.우크라이나로서는 군 장성과 달리 방산 업체 관련자라고 하더라도 엄연히 민간인을 표적 살해한 것이 사실로 드러날 경우 국제법적 논란을 자초하게 된다. 배후를 모호하게 남겨두는 편이 다른 방산 업체 관련자들까지 위축시키는 효과를 낼 수도 있다.이 때문에 군 장성 암살 때도 우크라이나는 원칙적으로 표적 공격을 공개적으로 인정한 적이 없었다고 BBC는 지적했다.러시아 입장에서도 우크라이나를 배후로 확정하는 것이 부담이다.우선 자국 보안 기관의 안보 실패를 인정하는 셈이 된다. 키릴로프 암살 당시 푸틴 대통령은 이례적으로 이를 인정하며 “매우 심각한 실책이 일어나게 해선 안 된다”고 말한 바 있다.장성에게는 경호를 붙일 수 있지만, 러시아 전역에 흩어진 수많은 드론 업체 경영진을 모두 지키기는 어렵다. 이들이 “국가가 나를 지켜주지 못한다”고 느끼는 순간 전선 보급에 직접 영향이 갈 수 있다. 러시아 당국이 두 사건을 국가 안보 사안이 아닌 형사 사건 틀에서 다루고 있는 배경으로 읽힌다.