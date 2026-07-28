푸틴 겨누는 미사일, 스타트업이 만든다…전장 흔드는 우크라 ‘파이어포인트’ [밀리터리노트]

IT 사업가·영화 프로듀서가 세운 우크라 방산 스타트업

종심타격 드론 절반 차지… ‘유럽판 패트리엇’도 주도

이미지 확대 우크라이나의 신생 방산기업 ‘파이어포인트’(Fire Point)가 생산하는 드론과 순항미사일은 최근 러시아의 군수공장과 물류시설 등을 잇달아 타격하며 후방을 흔들어 놓고 있다. 파이어포인트는 모스크바까지 사정권에 드는 탄도미사일 FP-9을 개발 중이다. 사진은 기사의 이해를 돕기 위한 인공지능(AI) 생성 이미지. 닫기 이미지 확대 보기 우크라이나의 신생 방산기업 ‘파이어포인트’(Fire Point)가 생산하는 드론과 순항미사일은 최근 러시아의 군수공장과 물류시설 등을 잇달아 타격하며 후방을 흔들어 놓고 있다. 파이어포인트는 모스크바까지 사정권에 드는 탄도미사일 FP-9을 개발 중이다. 사진은 기사의 이해를 돕기 위한 인공지능(AI) 생성 이미지.

[밀리터리노트 3줄 요약]

●우크라 전쟁이 낳은 방산 스타트업 ‘파이어포인트’

●토마호크 6분의 1 값 순항미사일로 러 후방 타격

●국방부 예산 최대 수혜… 반부패 수사도 진행 중

이미지 확대 2025년 11월 21일 우크라이나 키이우에서 열린 방산기업 파이어포인트(Fire Point) 기자회견에서 당시 최고경영자(CEO)인 예호르 스칼리하, 최고기술책임자(CTO) 이리나 테레흐, 수석 설계자 데니스 슈틸레르만이 발언하고 있다. 파이어포인트 제공 닫기 이미지 확대 보기 2025년 11월 21일 우크라이나 키이우에서 열린 방산기업 파이어포인트(Fire Point) 기자회견에서 당시 최고경영자(CEO)인 예호르 스칼리하, 최고기술책임자(CTO) 이리나 테레흐, 수석 설계자 데니스 슈틸레르만이 발언하고 있다. 파이어포인트 제공

이미지 확대 우크라이나 방산기업 파이어 포인트(Fire Point)의 최고경영자(CEO) 이리나 테레흐(34). 2023년 생산담당 이사로 파이어포인트에 합류한 테레흐는 최고기술책임자(CTO)를 거쳐 2026년 3월 CEO를 맡고 있다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 우크라이나 방산기업 파이어 포인트(Fire Point)의 최고경영자(CEO) 이리나 테레흐(34). 2023년 생산담당 이사로 파이어포인트에 합류한 테레흐는 최고기술책임자(CTO)를 거쳐 2026년 3월 CEO를 맡고 있다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 우크라이나 방산기업 파이어포인트(Fire Point)의 비밀 군수공장에서 공개된 FP-5 플라밍고 순항미사일. 2025.8.18. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 우크라이나 방산기업 파이어포인트(Fire Point)의 비밀 군수공장에서 공개된 FP-5 플라밍고 순항미사일. 2025.8.18. AP 연합뉴스

이미지 확대 우크라이나 방산기업 파이어포인트(Fire Point)의 비밀 군수공장에서 공개된 FP-1 장거리 자폭드론. 2025.8.18. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 우크라이나 방산기업 파이어포인트(Fire Point)의 비밀 군수공장에서 공개된 FP-1 장거리 자폭드론. 2025.8.18. AP 연합뉴스

이미지 확대 18일(현지시간) 러시아 수도 모스크바를 겨냥한 우크라이나의 대규모 드론 공습 과정에서, 국영 에너지 기업 가즈프롬 네프트의 카포트냐 정유공장 연료 저장고가 폭발했다. 당시 영상에는 정유시설 인근에서 드론이 비행하는 모습과, 저고도 비행 발사체등장 후 저장고 주변에서 폭발이 발생하는 장면이 담겼다. 연료 저장고 뚜껑이 검은 연기와 함께 공중으로 솟구치는 모습도 영상에 그대로 포착됐다. 인근 도로에서 러시아 병사가 우크라이나 드론을 격추하기 위해 맨패즈 미사일을 발사하는 모습 역시 전해졌다. 2026.6.18 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 18일(현지시간) 러시아 수도 모스크바를 겨냥한 우크라이나의 대규모 드론 공습 과정에서, 국영 에너지 기업 가즈프롬 네프트의 카포트냐 정유공장 연료 저장고가 폭발했다. 당시 영상에는 정유시설 인근에서 드론이 비행하는 모습과, 저고도 비행 발사체등장 후 저장고 주변에서 폭발이 발생하는 장면이 담겼다. 연료 저장고 뚜껑이 검은 연기와 함께 공중으로 솟구치는 모습도 영상에 그대로 포착됐다. 인근 도로에서 러시아 병사가 우크라이나 드론을 격추하기 위해 맨패즈 미사일을 발사하는 모습 역시 전해졌다. 2026.6.18 텔레그램

세줄 요약 우크라이나 신생 방산기업 파이어포인트가 드론과 순항미사일로 러시아 군수시설을 잇달아 타격하며 전장을 바꾸고 있다. 토마호크의 6분의 1 값인 플라밍고와 FP-1이 핵심 무기이며, 국방부 예산 최대 수혜 속 반부패 수사도 진행 중이다. 전쟁 속 탄생한 방산 스타트업 파이어포인트

값싼 드론·순항미사일로 러시아 후방 타격

급성장 뒤 국방부 수혜와 수사 논란 병존

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전 세계 전장을 흔드는 주요 무기는 대부분 오랜 역사를 지닌 거대 방산기업이 만든다. 그러나 4년 넘게 이어진 우크라이나 전쟁은 스타트업이 무기 시장에 뛰어들도록 재촉했다.그 주인공은 우크라이나의 신생 방산기업 ‘파이어포인트’(Fire Point)다. 파이어포인트가 생산하는 드론과 순항미사일은 최근 러시아의 군수공장과 물류시설 등을 잇달아 타격하며 후방을 흔들어 놓고 있다.영국 일간 가디언은 27일(현지시간) 파이어포인트의 최고경영자(CEO) 이리나 테레흐(34·여)와의 인터뷰와 함께 파이어포인트를 조명했다.파이어포인트는 2022년 10월 IT 사업가 데니스 슈틸레르만과 영화 프로듀서 예호르 스칼리하가 공동 창업한 키이우 소재 방산기업이다. 그해 2월 러시아의 침공 이후 두 사람은 사비로 드론을 구입해 전선에 기부하다가 직접 만들기로 결심하고 회사를 세웠다. 전장에 투입되던 드론이 기술 복잡도 때문이 아닌 조달 관행 때문에 비싸다는 점을 간파했던 것이다.목표는 50㎏ 탑재물을 싣고 약 700㎞까지 나를 수 있는 장거리 자폭드론이었다.첫 주력 드론 FP-1은 6개월 넘는 설계 끝에 2023년 1월 첫 시제기 비행에 성공했다. 같은 해 5월 제식 승인을 받았고 9월 첫 실전 임무를 수행한 뒤 200대 양산 계약을 따냈다. 개발과 시험에 들어간 비용은 약 200만 달러(약 29억원)로, 슈틸레르만이 사비로 댔다.2023년 생산 담당 이사로 합류해 올해 3월 CEO에 오른 테레흐 역시 무기 산업과 거리가 먼 경력을 지녔다.하르키우 출신인 그는 키이우 국립건설건축대학교에서 건축을 전공하다 3학년 때 중퇴했다. 사업과 두 자녀 양육에 집중하기 위해서였다. 한 건설 개발회사를 거쳐 창업한 회사는 원래 건축모형 제작사로 출발했으나, 건설업계가 불황에 빠지자 콘크리트 화분과 세면대, 조경 장식 제조로 방향을 틀었다. 전쟁이 터지자 다시 방호 구조물과 이동식 대전차 방어물 제조 회사로 거듭났다.합류 당시 테레흐에게 주어진 임무는 ‘월 30대 생산 체계 구축’이었다. 그는 FP-1 드론과 FP-5 플라밍고 순항미사일 생산 인프라를 구축했고, 소수 엔지니어로 시작한 팀을 수천명 규모의 조직으로 키워냈다.플라밍고 순항미사일은 1발당 60만 달러(약 8억 7600만원) 미만이다. 약 350만 달러(약 51억원)인 미국 토마호크의 6분의 1 수준이다.비결은 재활용과 소재에 있다. 신규 엔진을 개발하는 대신 구형 소련제 항공기의 제트엔진을 되살려 쓰고, 동체는 알루미늄 합금 대신 탄소섬유로 만든다.콘크리트 벽을 관통할 수 있는 1150㎏ 탄두를 탑재한 플라밍고 순항미사일은 지난 6월 하루키우에서 950㎞ 떨어진 러시아 체복사리의 군수품 공장을 타격했다. 복잡한 경로를 택한 탓에 실제 비행거리는 약 1800㎞로, 순항미사일 임무 사상 최장 비행 기록으로 잠정 집계됐다.2025년 8월 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 플라밍고 순항미사일의 양산을 발표하며 “우리가 가진 가장 성공적인 미사일”이라고 추켜세웠다.사거리 1600㎞ 이상인 장거리 드론 FP-1은 1대당 가격이 5만 5000~7만 5000달러(약 8000만~1억 1000만원)다. FP-1은 러시아 정유시설을 집중 타격해 정유 생산량을 20% 떨어뜨렸다. 초기 월 30대 생산 목표는 지난해 중반 하루 100대 이상으로 늘었다.2024년 한 해 동안 우크라이나 정부에 판매한 규모는 약 3억 2000만 달러(약 4675억원)에 이른다. 국방부 드론 예산의 최대 수혜 기업으로 꼽히는 이유다.우크라이나 총참모부는 지난해 11월 브리핑에서 2025년 8~9월 자국이 운용한 종심타격 드론의 50% 이상이 파이어포인트 제품이었다고 밝혔다.현재 우크라이나 공장 83곳과 덴마크 공장 1곳을 운영한다. 직원은 지난해 말 3500명에서 6000명으로 늘었다.파이어포인트는 장거리 드론 FP-1과 순항미사일 FP-5, 중거리 타격드론 FP-2에 이어 우크라이나 최초의 탄도미사일 개발을 주도하고 있다.지난 2월에는 전술탄도미사일 FP-7의 첫 통제 시험비행에 성공했다. 탄두 150㎏을 싣고 200㎞를 날아가는 단거리 탄도미사일로, 러시아제 S-400 방공체계에 쓰이던 소련 시절 요격탄 48N6의 기체를 유용해 만들었다. 회사는 미국 육군전술미사일(ATACMS)과 성능이 비슷하면서 가격은 절반이라고 주장한다.개발 중인 FP-9은 사거리 855㎞로, 완성되면 모스크바와 상트페테르부르크가 사정권에 든다.FP-7의 변형 기종인 FP-7.X는 ‘유럽판 패트리엇’으로 불리는 프레이야(Freya) 계획의 요격탄으로 쓰일 예정이다. 지난 13일 파리 회의에서 덴마크·프랑스·독일·이탈리아·네덜란드·노르웨이·스페인·스웨덴·영국 등 9개국이 대탄도미사일연합에 합류해 2027년 운용 개시에 합의했다.올해 이란 전쟁으로 전 세계 요격탄이 동난 것이 배경이다. 테레흐는 지난 14일 첫 탄도미사일 요격 시험을 2027년 7월쯤 실시할 계획이라고 밝혔다.방산 스타트업의 급성장 이면에는 그림자도 드리워져 있다.우크라이나 국가반부패국(NABU)은 2025년 8월부터 파이어포인트가 국방부 납품 과정에서 부품 원가나 드론 수량을 부풀렸는지 들여다보고 있다.젤렌스키 대통령의 측근인 티무르 민디치와의 연관설도 제기됐다. 민디치가 주도한 것으로 지목된 자금세탁 조직의 핵심 인물 이호르 푸르센코는 파이어포인트에 형식상 고용돼 있었다.회사는 혐의를 부인하며 정치적 사건이라고 규정했다. 테레흐는 “비밀이 없는 곳에서 비밀을 찾아봐야 소용없다”고 말했다. 슈틸레르만은 2024년 3월 제품 시험 통과 이후 민디치 측이 지분 약 50% 인수를 제안했으나 제시 금액이 형편없어 거절했다고 주장했다.