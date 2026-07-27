‘IS 추종’ 독일 테러 용의자 사살… “극단주의 경계”

퀴어축제서 차량 돌진… 30명 사상

시리아 IS 가담하려다 체포된 적도

독일 총리 “테러리즘 용납 않을 것”

이미지 확대 자유의 도시 베를린… 차량 돌진 희생자 추모 26일(현지시간) 독일 베를린 브란덴부르크문 앞 파리저 광장에 성소수자 축제 차량 돌진 사건 희생자들을 추모하는 시민들이 모여 있다. 브란덴부르크문에는 성소수자를 상징하는 무지개색 조명과 함께 ‘자유의 도시 베를린’이라는 문구가 투사돼 있다.

베를린 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 자유의 도시 베를린… 차량 돌진 희생자 추모 26일(현지시간) 독일 베를린 브란덴부르크문 앞 파리저 광장에 성소수자 축제 차량 돌진 사건 희생자들을 추모하는 시민들이 모여 있다. 브란덴부르크문에는 성소수자를 상징하는 무지개색 조명과 함께 ‘자유의 도시 베를린’이라는 문구가 투사돼 있다.

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세줄 요약 독일 베를린 성소수자 축제 인근에서 차량 돌진과 흉기 난동으로 30명의 사상자를 낸 용의자가 범행 하루 만에 사살됐다. 당국은 그를 IS 추종 극단주의자로 보고 테러 사건으로 수사 중이다. 베를린 성소수자 축제 인근 차량 돌진 사건 발생

IS 추종 전력 용의자, 추적 끝에 경찰에 사살

독일 정부, 극단주의·테러 대응과 단결 강조

2026-07-28 14면

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독일 베를린에서 성소수자 축제 현장을 공격해 30명의 사상자를 낸 용의자가 범행 하루 만에 사살됐다. 용의자는 이슬람 극단주의 무장단체 이슬람국가(IS)에 가담하려 했던 것으로 알려졌다.26일(현지시간) AP·AFP통신 등에 따르면 독일 경찰은 테러 용의자 압둘 발루트(21)가 베를린 북서부 슈판다우의 한 텃밭 단지에서 경찰 특수기동대가 쏜 총에 맞아 사망했다고 밝혔다. 경찰은 용의자가 흉기를 들고 경찰을 향해 돌진해 발포했고, 소방대가 즉각 심폐소생술을 시도했으나 현장에서 숨졌다고 전했다.경찰은 전날 오후 10시쯤 베를린 시내 티어가르덴 공원에 차량을 몰고 돌진해 여성 1명을 살해하고 29명을 다치게 한 혐의를 받는 용의자의 뒤를 쫓고 있었다. 용의자는 차량이 나무를 들이받고 멈춰서자 차에서 내려 도주하면서 마체테(벌목용 칼)로 추정되는 흉기를 행인들에게 휘두른 것으로 알려졌다.범행 장소는 수십만명의 인파가 몰린 성소수자 축제 ‘크리스토퍼 스트리트 데이’(CSD) 행진 경로 근처였다. 당시 이곳에서 500m 떨어진 브란덴부르크문 앞에서 축제 콘서트가 열리고 있었다.당국은 이번 사건을 이슬람 극단주의자의 테러 공격으로 규정하고 테러를 전담하는 연방 검찰에 사건을 넘겼다. 검찰은 레바논계 독일 국적자인 발루트가 IS 지지자였으며 관련 범죄 전력이 있다고 밝혔다.발루트는 지난해 5월 튀르키예를 거쳐 레바논으로 건너가 시리아에서 IS에 가담하려다가 적발됐다. 독일에 귀국한 뒤인 올해 5월에는 국가 안보를 위협하는 폭력 행위를 준비한 혐의 등으로 법원에 넘겨져 징역 1년 10개월 집행유예를 선고받았다.이번 사건은 독일을 비롯한 유럽에서 반(反)이민 등을 내세운 극우 정치 세력에 대한 지지율이 급증하는 가운데 발생했다. 극우정당인 독일대안당(AfD)은 지난 5월 집권 연립정부보다 높은 29%의 지지율을 얻기도 했다. 프리드리히 메르츠 독일 총리는 이번 공격을 규탄하며 국민에게 단결을 촉구했다. 그는 “우리 사회에 이러한 극단주의자들이 설 자리는 없다”며 “테러리즘이라는 독이 사회에 퍼져나가는 것을 용납하지 않을 것”이라고 밝혔다.