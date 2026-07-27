나체 남녀 500명 한데 모여 몸에 색칠하더니… “성소수자 자유로울 권리” 몸짓으로 외쳤다 [포착]

세줄 요약 스페인 카나리아 제도 라스팔마스에서 약 500명이 나체에 11가지 색을 칠하고 행진하며 성소수자 인권과 자유를 외쳤다. 미국 사진작가 스펜서 튜닉이 지휘한 이번 퍼포먼스는 2시간 동안 진행됐고, 경찰은 교통을 통제하며 행사를 지원했다. 라스팔마스서 나체·색채 퍼포먼스 진행

약 500명 참여, 성소수자 인권·자유 외침

사진작가 스펜서 튜닉이 현장 지휘

이미지 확대 26일(현지시간) 스페인 카나리아 제도 라스팔마스 성당 앞 산타아나 광장에서 약 500명의 나체 퍼포먼스 참가자들이 사진작가 스펜서 튜닉 조수들의 안내에 따라 움직이고 있다(사진 일부 모자이크 처리함). 2026.7.26 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 26일(현지시간) 스페인 카나리아 제도 라스팔마스 성당 앞 산타아나 광장에서 약 500명의 나체 퍼포먼스 참가자들이 사진작가 스펜서 튜닉 조수들의 안내에 따라 움직이고 있다(사진 일부 모자이크 처리함). 2026.7.26 AFP 연합뉴스

이미지 확대 26일(현지시간) 스페인 카나리아 제도 라스팔마스 성당 앞 산타아나 광장에서 약 500명의 나체 퍼포먼스 참가자들이 사진작가 스펜서 튜닉 조수들의 안내에 따라 움직이고 있다(사진 일부 모자이크 처리함). 2026.7.26 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 26일(현지시간) 스페인 카나리아 제도 라스팔마스 성당 앞 산타아나 광장에서 약 500명의 나체 퍼포먼스 참가자들이 사진작가 스펜서 튜닉 조수들의 안내에 따라 움직이고 있다(사진 일부 모자이크 처리함). 2026.7.26 로이터 연합뉴스

이미지 확대 26일(현지시간) 스페인 카나리아 제도 라스팔마스 성당 앞 산타아나 광장에서 약 500명의 나체 퍼포먼스 참가자들이 대형을 이뤄 서 있다. 2026.7.26 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 26일(현지시간) 스페인 카나리아 제도 라스팔마스 성당 앞 산타아나 광장에서 약 500명의 나체 퍼포먼스 참가자들이 대형을 이뤄 서 있다. 2026.7.26 AFP 연합뉴스

이미지 확대 26일(현지시간) 스페인 카나리아 제도 라스팔마스 성당 앞 산타아나 광장에서 약 500명의 나체 퍼포먼스 참가자들이 사진작가 스펜서 튜닉 조수들의 안내에 따라 바닥에 나란히 누워 있다(사진 일부 모자이크 처리함). 2026.7.26 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 26일(현지시간) 스페인 카나리아 제도 라스팔마스 성당 앞 산타아나 광장에서 약 500명의 나체 퍼포먼스 참가자들이 사진작가 스펜서 튜닉 조수들의 안내에 따라 바닥에 나란히 누워 있다(사진 일부 모자이크 처리함). 2026.7.26 로이터 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

나체 상태 온몸 위에 페인트를 칠한 사람들이 스페인 카나리아 제도 라스팔마스 성당 앞 산타 아나 광장에 모여 성소수자(LGBTQ+) 인권을 외쳤다.26일(현지시간) 스페인 일간 엘파이스에 따르면 일요일인 이날 오전 7시 35분쯤 각자 11가지 색 중 하나로 온몸을 칠한 약 500명이 사진작가 조수들의 안내에 따라 나체 행진을 시작했다.이들이 몸에 칠한 11가지 색은 6가지 무지개색의 동성애자 상징 깃발, 하양·분홍·하늘 3색의 트랜스젠더 깃발 등에서 따온 것으로 다양성을 의미했다.대성당 앞 광장 건너편 라스팔마스 시청 테라스에서 퍼포먼스를 바라보며 지휘한 미국 뉴욕 출신 사진작가 스펜서 튜닉(59)은 무전기를 통해 “등을 돌리세요”, “옆으로 비켜서세요”, “손을 옆구리에 대고 옆으로 누우세요” 등 지시를 내렸다.성소수자 권리 옹호를 위한 몸짓인 이날 퍼포먼스는 카나리아 제도 의회와 정부가 주최하는 2026 문화비즈니스 프라이드 축제의 일환으로 약 2시간 동안 열렸다.1990년대 초 뉴욕에서 사진작가 일을 시작한 튜닉은 대규모 인원을 동원한 나체 퍼포먼스로 유명하다. 예술적 목적에서라면 거리에서 나체 사진을 촬영하는 것이 허용됐던 당시 뉴욕에서 그는 28명의 모델을 모아 첫 번째 나체 퍼포먼스를 열었다.튜닉은 30여년 전 당시를 회상하면서 “그날 사진은 성공적이었다. 촌스럽거나 유치하지 않고 강렬하고 진지한 느낌을 줬다”며 “그 순간 ‘뭔가 특별한 일이 일어나고 있구나’라고 생각했다”고 말했다.그는 이후 전 세계를 돌며 수많은 나체 퍼포먼스를 진행하며 그 순간들을 사진에 담았다. 2003년 바르셀로나에서는 최대 7000명, 2007년 멕시코시티에서는 최대 2만명이 참가하는 기록을 세우기도 했다.물론 그의 프로젝트가 언제나 성공한 것은 아니었다. 한국에서는 정부의 허가 거부로 나체 퍼포먼스는 시작도 할 수 없었고, 대만에서는 모든 준비가 완료됐으나 취소되며 무산됐다. 그는 이런 실패의 원인이 “편협한 정부들” 때문이라고 주장했다.하지만 이날 라스팔마스 행사는 아무런 방해도 받지 않고 2시간 동안 순조롭게 진행됐다. 현지 경찰은 나체 참가자들이 구경꾼들의 시선을 의식하지 않고 퍼포먼스를 할 수 있도록 주변 지역 교통을 통제했다.이날 온몸에 갈색 페인트를 바른 여성 참가자 파트리시아 파르도는 행사 직후 “새벽 5시부터 일어나 준비했다. 다른 참가자 중 아는 사람은 아무도 없었지만, 결국 서로의 몸에 로션을 발라주게 되더라”며 “무엇보다 중요한 것은 몸에 대한 사랑이었다. 뚱뚱하든 말랐든, 키가 작든 크든, 가슴 모양이 어떻든 상관 없었다. 결국 우리는 모두 같은 것을 가지고 있었으니까”라며 웃었다.튜닉은 “이렇게 많은 사람들이 함께 모여 퀴어 정체성, 성소수자의 가치, 예술에서의 포용, 평등, 그리고 공공장소와 이웃 속에서 자유롭게 존재할 수 있는 권리 등 폭넓은 주제를 아우르는 작품들을 만들어낼 수 있어서 정말 기쁘다”고 소회를 밝혔다.