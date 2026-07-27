유럽 괴물 산불… 가뭄이 말리고 폭염이 키웠다

프랑스 주민·관광객 25만명 대피

시속 50㎞ 강풍까지… 진화 난항



스페인, 서울 면적 2배 산림 소실

민가 덮친 유독가스에 질식사도



NYT “기후 위기 잔혹한 전초전”

전문가 “정책 예측·재앙 통계 괴리”

이미지 확대 극심한 폭염과 가뭄 속에 서유럽 전역으로 산불이 확산하는 가운데 25일(현지시간) 스페인 동부 발렌시아 카스테욘주 라 발 듀소 지역에서 거대한 화염이 산림을 집어삼키며 타오르고 있다.

카스테욘 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 극심한 폭염과 가뭄 속에 서유럽 전역으로 산불이 확산하는 가운데 25일(현지시간) 스페인 동부 발렌시아 카스테욘주 라 발 듀소 지역에서 거대한 화염이 산림을 집어삼키며 타오르고 있다.

카스테욘 로이터 연합뉴스

세줄 요약 프랑스와 스페인에서 동시다발 산불이 번지며 주말 사이 30만명이 대피했다. 폭염과 장기 가뭄, 강풍이 겹쳐 진화가 어려웠고, 양국은 군 병력을 투입했다. 인명 피해와 대규모 산림 소실도 이어졌다. 프랑스·스페인 동시다발 산불 확산

30만명 대피, 군 병력 긴급 투입

폭염·가뭄·강풍이 진화 방해

2026-07-27 14면

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지구온난화로 인한 극심한 가뭄과 폭염에 이어 프랑스와 스페인을 덮친 최악의 동시다발 산불로 주말 사이 현지 주민과 관광객 등 30만명이 대피했다. 자체 소방력만으로는 진화가 불가능해 현역 군 병력 1만 2000명이 현장에 전격 배치되는 등 유럽의 기후 안보 위기가 최고조로 치닫고 있다.AFP통신에 따르면 프랑스 내무부는 25일(현지시간) 남서부 보르도 주변 주민 5만 5000명에게 긴급 추가 대피 명령을 내렸다.앞서 인근 휴양지 캅 페레 지역 일대 19만 7000명에게 대피령이 발령된 데 이어, 프랑스에서만 25만명이 넘는 이재민이 발생해 임시 대피소로 몸을 숨겼다. 보르도 시장의 인력 지원 요청에 따라 육군 특수 재난 구조 부대 소속 군인 7500명이 현장에 배치됐으나 시속 40ꏾ50㎞의 강풍이 마을 주변을 휩쓸며 진화에 난항을 겪고 있다.CNN은 스페인 수도 마드리드 인근 주민 6만명이 산불을 피해 대피했고, 접경한 남부 톨레도 지역에도 화염이 확산하며 추가 대피령이 내려졌다고 보도했다. 특히 동부 해안인 발렌시아주의 한 마을에서는 산불이 강풍을 타고 민가를 덮치면서 유독가스에 질식한 주민 1명이 숨진 채 발견되는 등 인명 피해도 현실화됐다.스페인 정부는 이번 산불로 마드리드 인근 2만 5000㏊가 불탄 것을 비롯해 북부 과달라하라(3만 2000㏊) 등 올해 전역에서 서울 면적의 2배에 달하는 총 13만㏊의 산림이 소실됐다고 발표했다. 스페인 국방부도 마드리드 주정부의 요청으로 군 전문 재난 대응 부대 소속 군인 4500명을 투입해 사투를 벌이고 있다.프랑스 소방 당국은 올여름 남유럽을 강타한 살인적인 폭염은 평년 수준을 6.5도나 웃돌았으며 수개월간 이어진 대가뭄과 결합하면서 숲 전체가 작은 불씨 하나에도 폭발하는 화약고로 변했다고 진단했다. 이 여파로 올해 123년의 역사를 자랑하는 ‘투르 드 프랑스’의 최종 결승 코스도 사상 최초로 전면 차단됐다.뉴욕타임스(NYT)는 이번 대피 규모가 ‘유럽 단일 산불 역대 최고치’라며 기후 학자들의 분석을 인용해 “이는 단순한 일회성 계절 재해가 아니라 향후 수년 안에 남유럽 전체가 일상적으로 마주하게 될 ‘기후 안보 위기’의 잔혹한 전초전”이라고 평가했다.환경 싱크탱크 E3G의 톰 버커 의장은 “최근 해당 지역에서 목격된 연속적인 기상 이변은 대자연의 방어막이 무너지고 있음을 보여주는 대표적인 사례”라면서 “각국 정부의 정책적 예측과 실제 기후 재앙 통계 사이에 거대한 괴리가 있음을 증명한다”고 경고했다.