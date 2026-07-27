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獨 베를린 성소수자 축제장 승합차 돌진 17명 사상

25일(현지시간) 오후 독일 베를린에서 열린 연례 성소수자 축제 ‘크리스토퍼 스트리트 데이(CSD)’ 행사장으로 승합차가 돌진해 1명이 숨지고 16명이 다친 가운데, 이튿날인 26일 사고 차량이 현장에 멈춰 서 있다. 경찰은 이슬람 극단주의 세력과 연계된 것으로 추정되는 21세 용의자 압둘 B를 공개 수배했다.

베를린 로이터 연합뉴스