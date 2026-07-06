SNS에 올린 자녀 사진, AI 성착취물 표적 된다

세줄 요약 부모가 SNS에 무심코 올린 자녀 사진이 AI 성착취물 제작에 쓰일 수 있다는 경고가 나왔다. 영국 당국은 계정을 비공개로 바꾸고, 사진은 친한 친구 등 제한된 대상에게만 공유하라고 권고했다. AI로 평범한 사진을 음란 이미지로 바꾸는 범죄가 늘고 있다. SNS 자녀 사진, AI 성착취물 악용 경고

영국 당국, 비공개 공유와 제한 공개 권고

누디피케이션 범죄 급증, 피해 사례 확산

이미지 확대 페이스북, 틱톡, 인스타그램 등 소셜미디어(SNS). 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 페이스북, 틱톡, 인스타그램 등 소셜미디어(SNS). 로이터 연합뉴스

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부모가 소셜미디어(SNS)에 무심코 올린 자녀 사진이 인공지능(AI)을 이용한 ‘성착취물’에 악용될 위험이 크다는 경고가 나왔다.영국 일간 가디언은 최근 영국 국가범죄청(NCA)과 인터넷 감시단체 인터넷워치재단(IWF)이 AI 기반 아동 성착취물 확산을 막기 위한 새로운 온라인 안전 수칙을 발표했다고 보도했다.당국은 부모와 보호자들에게 자녀 사진을 SNS에 전체 공개로 올리지 말고, 계정을 비공개로 전환하거나 ‘친한 친구’ 등 제한된 대상에게만 공유할 것을 권고했다.최근 AI 기술을 악용해 평범한 사진을 음란 이미지로 합성하는 이른바 ‘누디피케이션’(Nudification) 범죄가 급증하고 있다. 범죄자들은 SNS에 공개된 아이들의 사진을 무단 수집한 뒤 AI로 조작해 아동 성착취물을 제작하거나 이를 빌미로 협박하고 있다.IWF에 따르면 지난해 온라인에서 확인된 AI 생성 아동 성착취물은 전년보다 14% 증가했다. 2025년 한 해에만 실제 사진처럼 보이는 AI 제작 아동 성착취 이미지와 영상 8029건이 확인됐다.실제로 영국에서는 학교 홈페이지에 게시된 학생 사진을 AI로 조작한 뒤 이를 공개하겠다며 학교를 협박한 사건이 발생했다. 또 한 15세 소녀는 자신의 인스타그램 사진이 악용돼 얼굴과 침실이 그대로 반영된 가짜 나체 사진이 만들어졌다고 상담 기관에 피해를 호소한 사례도 있다.댄 섹스턴 IWF 최고기술책임자도 “부모들에게 아이 사진을 올리지 말라고 말하는 것이 매우 조심스럽지만 현재로서는 가장 현실적인 예방책”이라며 “온라인에 공개된 사진은 사실상 완벽하게 보호할 방법이 없다”고 했다.