두 살배기 성폭행 후 살해한 30대 ‘합법체류자’ 체포… “가족 관계인 듯” 영국 ‘경악’

세줄 요약 영국 서리주 처트시의 한 아파트 단지에서 30대 프랑스 국적 남성이 두 살배기 여아를 성폭행한 뒤 살해한 혐의로 체포됐다. 경찰은 사건이 가족 내에서 발생한 것으로 보인다고 밝혔고, 난민 시설 루머는 사실이 아니라고 했다. 영국 서리주 아파트서 두 살배기 여아 사망 사건 발생

30대 프랑스 국적 남성 체포, 살인·성폭행 혐의 적용

경찰, 가족 내 사건 추정하며 루머는 사실 아님 확인

이미지 확대 영국에서 30대 프랑스 국적 남성이 두 살배기 여아를 성폭행한 뒤 살해한 혐의로 체포돼 충격을 주고 있다. 사진은 지난 25일(현지시간) 사건이 발생한 런던 교외 서리 카운티 처트시에 있는 아파트 단지. 구글맵 스트리트뷰 캡처 닫기 이미지 확대 보기 영국에서 30대 프랑스 국적 남성이 두 살배기 여아를 성폭행한 뒤 살해한 혐의로 체포돼 충격을 주고 있다. 사진은 지난 25일(현지시간) 사건이 발생한 런던 교외 서리 카운티 처트시에 있는 아파트 단지. 구글맵 스트리트뷰 캡처

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영국에서 30대 프랑스 국적 남성이 두 살배기 여아를 성폭행한 뒤 살해한 혐의로 체포돼 충격을 주고 있다.28일(현지시간) BBC, 메트로 등 현지 매체에 따르면 지난 25일 런던 남동부 교외 서리 카운티 처트시에 있는 한 아파트 단지에서 케빈 케르장(31)이 현지 경찰에 체포됐다.이날 오후 5시 40분쯤 안전 우려 관련 신고를 받고 현장에 출동한 서리 경찰은 케르장을 체포한 후 살인, 13세 미만 아동 강간 및 성폭행 등 혐의를 적용했다.사망한 2세 여아 피해자와 관련, 케르장에게 적용된 혐의 외 구체적인 사망 경위나 피해 사실 등은 경찰이 공개하지 않았다.경찰은 해당 사건이 난민 신청자 거주 시설에서 발생했다는 온라인상 루머에 대해 “사실이 아니다”고 밝혔다.케르장은 중앙아프리카공화국에서 태어난 프랑스 국적자이며, 2020년 12월 합법적으로 영국에 입국한 이후 2031년 3월까지 체류할 수 있는 허가를 받았다고 경찰은 설명했다.경찰은 이번 사건이 “가족 내에서 발생한 것으로 보인다”고 전했다. 케르장과 피해자가 구체적으로 어떤 가족 관계인지는 밝히지 않았다.경찰 관계자는 “비극적인 사건”이 벌어졌다며 “수사팀은 사건 경위를 파악하기 위해 최선을 다하고 있다”고 말했다.사건 발생 장소 인근에는 향후 며칠간 상당한 규모의 경찰력이 배치될 예정이다. 해당 아파트 단지 입구에는 시민들이 꽃다발을 놓으며 피해자 추모를 이어가고 있다.