“패트리엇 믿었는데”…美 인도 지연에 韓 등과 도입 협상 나선 스위스

세줄 요약 스위스가 우크라이나 전쟁과 중동 분쟁으로 미국산 패트리엇 인도가 늦어지자 한국을 포함한 3개국과 대체 방공망 도입 협상을 시작했다. 기존 주문은 2028년까지 받기로 했지만 지연이 길어져 비용 부담도 커진 상황이다. 패트리엇 인도 지연, 스위스 대체망 협상 착수

한국 포함 3개국 후보, 프랑스·이스라엘도 거론

전쟁 여파로 비용 상승·수령 지연 우려 확대

이미지 확대 패트리엇 포대. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 패트리엇 포대. 로이터 연합뉴스

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스위스가 우크라이나 전쟁에 따른 안보 위기에 대응하기 위해 미국산 패트리엇 방공시스템 도입을 추진했으나 미국·이란 전쟁 등으로 인도가 계속 늦어짐에 따라 한국을 포함한 3개국과 방공망 수입 협상에 나섰다.24일(현지시간) AFP통신에 따르면 스위스 국방부는 패트리엇을 보완할 방공시스템으로 “프랑스, 이스라엘, 한국 업체와 계약 협상을 시작하고 있다”고 밝혔다.스위스는 2022년 미국에 주문한 패트리엇 시스템 5대를 올해부터 2028년까지 차례로 받을 예정이었으나 미국이 우크라이나와 중동 전쟁으로 방공 재원을 모두 소진하면서 받지 못하고 있다.스위스 정부는 패트리엇을 넘겨받는 데 최장 7년 더 걸리고 비용도 계속 늘어난다고 보고 한때 주문 취소를 검토했다. 하지만 일단 대체 방공망을 도입하는 방안을 추진하기로 하고 최소 5개 업체에서 제안서를 받았다. 이 가운데 독일 업체 딜디펜스가 탈락하고 한국 등 3개국 업체가 남은 것으로 알려졌다.스위스 정부는 어느 업체와 협상 중인지는 밝히지 않았다. 다만 현지 언론들은 프랑스·이탈리아 합작업체 유로삼의 SAMP/T, 이스라엘항공우주산업(IAI)의 애로(Arrow) 등을 유력한 후보로 보고 있다.