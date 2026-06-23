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에펠탑 앞에서 더위사냥

프랑스 일부 지역 낮 최고기온이 43도를 웃도는 등 폭염이 이어지고 있는 22일(현지시간) 프랑스 파리 에펠탑 앞 바르소비 분수대에서 아이들이 물놀이를 즐기고 있다. 여름이 본격 시작하기도 전에 찾아온 폭염으로 프랑스 여러 도시에서 역대 최고 기온 기록이 경신됐고, 인명피해도 잇따랐다.

파리 뉴스1