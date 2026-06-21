英 노동당 잠룡 하원 입성… 스타머 총리는 자진 사임설

앤디 버넘, 보궐선거서 54.8% 압승

스타머에 ‘권력 이양’ 목소리 커져

하원 81명 지지 땐 경선 요구 가능

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세줄 요약 앤디 버넘 그레이터 맨체스터 시장이 보궐선거에서 압승하며 하원에 재입성했다. 그는 노동당 대표 경선 출마 자격을 얻고 당대표와 총리직 도전을 시사했다. 이에 키어 스타머 총리의 퇴진 압박도 한층 거세졌다. 버넘 시장, 보궐선거 압승으로 하원 재입성

노동당 대표 경선 출마 자격 확보와 도전 시사

스타머 총리 퇴진 압박과 당내 사퇴 요구 확산

2026-06-22 12면

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키어 스타머 영국 총리의 경쟁자로 꼽히는 앤디 버넘 그레이터 맨체스터 시장이 지난 19일(현지시간) 하원에 입성하며 스타머 총리를 향한 퇴진 압박이 더욱 거세지고 있다.이날 BBC·가디언 등에 따르면 버넘 시장은 전날 맨체스터 메이커필드 선거구에서 치러진 하원의원 보궐선거에서 득표율 54.8%로 압승하며 집권 노동당 대표 경선 출마 자격을 얻게 됐다.이번 보궐선거는 1개 선거구에서만 치러졌지만, 버넘 시장의 하원 재입성 여부와 연관됐다는 점에서 영국 정가의 이목이 쏠렸다. 그는 당선 기념 연설에서 “지금이 변화의 순간이며 우리는 흐름을 바꿀 기회를 얻었다. 우리는 영국을 위한 새로운 길을 열 것”이라며 당대표 및 총리직 도전 의사를 강하게 드러냈다.버넘은 2001∼2017년 하원의원을 지낸 후 2017년 그레이터 맨체스터 시장으로 취임해 지역 내 높은 지지율을 바탕으로 3차례 연임했다. 이 과정에서 ‘북부의 왕’이라는 별명도 얻었다. 과거 노동당 텃밭이었던 북부는 그간 지지율 하락세로 고전해왔는데, 버넘의 등장으로 위기에서 벗어날 수 있었던 셈이었다.총리직 도전 의사를 거듭 드러내온 버넘 시장은 곧 당규에 따라 노동당 대표 경선 도전을 위한 절차를 밟을 것으로 보인다. 현재 노동당 하원의원 403명 중 81명 이상으로부터 기명 지지를 받은 의원은 경선을 요구할 수 있다. 스타머 총리는 자진 사임하지 않는 한 경선에서 자동으로 후보에 오른다.한편 이번 선거 이후 스타머 총리에게 ‘순조로운 권력 이양’을 요구하는 목소리가 커지고 있다. dpa통신에 따르면 현재 노동당 소속 하원의원 100명이 스타머 총리에게 사퇴 계획을 발표하라고 촉구하고 있다.