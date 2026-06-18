BBC, 1조원 비용 절감 위해 최대 2000명 감원 계획

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

BBC, 1조원 비용 절감 위해 최대 2000명 감원 계획

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-06-18 11:10
수정 2026-06-18 11:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
BBC 본사 건물 모습. 로이터 연합뉴스
BBC 본사 건물 모습. 로이터 연합뉴스


영국 공영방송 BBC가 재정난을 이유로 대규모 구조조정에 나선 가운데 최대 2000명의 감원을 계획하고 있다.

17일(현지시간) BBC에 따르면 뉴스와 TV, 라디오 콘텐츠 부문에서 550명 인력 감축에 나서기로 했다. 이는 향후 2년 동안 약 5억 파운드(약 1조원)의 비용 절감 계획의 일환이다. 약 2만 1500명의 정규직 직원 가운데 향후 1800~2000명 사이의 감원 가능성이 거론된다.

새롭게 사장으로 부임한 매트 브리틴은 직원들에게 보낸 이메일에서 비용 절감을 위해 사업 전반적인 부문에서 축소가 불가피하다는 내용을 전한 것으로 알려졌다. BBC는 고위직도 10%가량 축소할 방침이다.

BBC는 주요 재원인 수신료 수입이 2017년 이후 약 25% 줄었다. 방송사는 영국 성인 94%가 매월 서비스를 이용한다고 주장하지만, 최근 몇 년간 일련의 물의와 논란에 휩싸이며 신뢰도 하락이 이어지고 있다.

문경근 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
BBC가 대규모 구조조정을 단행하는 주요 이유는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로