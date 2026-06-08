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스페인 찾아 아기 축복하는 레오 14세 교황
스페인 마드리드를 찾은 레오 14세(왼쪽) 교황이 6일(현지시간) 가톨릭 자선단체 카리타스가 운영하는 노숙인 지원 센터를 방문해 쿠바 여성이 안고 있는 아기를 축복하고 있다. 이날 일주일간의 스페인 방문 일정에 나선 교황은 8일 스페인 의회에서 연설할 예정이며, 10일에는 사그라다 파밀리아 대성당에서 건축가 안토니 가우디의 서거 100주기를 맞아 미사를 집전한다.
마드리드 AFP 연합뉴스
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스페인 마드리드를 찾은 레오 14세(왼쪽) 교황이 6일(현지시간) 가톨릭 자선단체 카리타스가 운영하는 노숙인 지원 센터를 방문해 쿠바 여성이 안고 있는 아기를 축복하고 있다. 이날 일주일간의 스페인 방문 일정에 나선 교황은 8일 스페인 의회에서 연설할 예정이며, 10일에는 사그라다 파밀리아 대성당에서 건축가 안토니 가우디의 서거 100주기를 맞아 미사를 집전한다.
김기덕 서울시의원 압도적 표차로 5선 성공… “민생중심 의정활동 총력”
더불어민주당 역사상 최초로 ‘서울시의원 5선’이라는 대기록이 탄생했다. 서울시의회 제10대 후반기 부의장을 지낸 마포구 출신 김기덕 당선인(더불어민주당, 마포)은 이번 6·3 지방선거에서 3만 9966표를 획득, 60.2%라는 압도적인 지지율로 당선을 확정 지었다. 이로써 김 당선인은 당내 최초이자 시의회 최다선인 ‘5선 고지’에 오르는 영예를 안았다. 특히 김 당선인은 국민의힘 후보와의 1대 1 맞대결에서 1만 3510표라는 큰 표차를 기록하며 지역구 주민들의 절대적인 신임을 재확인했다. 1998년 서울시의원에 처음 당선된 이후 2010년 재선, 그리고 2018년부터 내리 3선, 4선, 5선에 성공한 그는 지역의 지도를 바꾼 굵직한 민생 성과로 정평이 나 있다. 과거 난지도와 상암동 일대를 월드컵공원과 서북권 중심도시로 탈바꿈시키는 데 견인차 역할을 한 김 당선인은 지하철 대장홍대선 건설을 최초로 제안해 지난해 12월 착공식을 이끌어냈고, 6년간 표류하던 상암롯데쇼핑몰 사업은 시정질문과 박원순 전 시장과의 담판 등 다각도의 노력 끝에 정상화해 2027년 초 착공을 눈앞에 두고 있다. 또한 마포 소각장 추가 건립 반대 투쟁의 선봉에 서서 주민들의 생존권과
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2026-06-08 14면
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