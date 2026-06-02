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도시 빼앗긴 우크라 주민들… 지하로 내몰렸다

우크라이나 전역에 러시아의 미사일·드론 공격이 몰아친 2일(현지시간) 키이우 주민들이 한 지하철역 내부로 대피해 있다. 이날 러시아의 대규모 공습으로 우크라이나에서 최소 11명이 사망했으며, 고층 아파트 등 건물 일부가 무너져 수십명이 다쳤다.

키이우 로이터 연합뉴스