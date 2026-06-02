구글에서 서울신문 먼저 보기
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
도시 빼앗긴 우크라 주민들… 지하로 내몰렸다
우크라이나 전역에 러시아의 미사일·드론 공격이 몰아친 2일(현지시간) 키이우 주민들이 한 지하철역 내부로 대피해 있다. 이날 러시아의 대규모 공습으로 우크라이나에서 최소 11명이 사망했으며, 고층 아파트 등 건물 일부가 무너져 수십명이 다쳤다.
키이우 로이터 연합뉴스
키이우 로이터 연합뉴스
우크라이나 전역에 러시아의 미사일·드론 공격이 몰아친 2일(현지시간) 키이우 주민들이 한 지하철역 내부로 대피해 있다. 이날 러시아의 대규모 공습으로 우크라이나에서 최소 11명이 사망했으며, 고층 아파트 등 건물 일부가 무너져 수십명이 다쳤다.
키이우 로이터 연합뉴스
2026-06-03 12면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
러시아 대규모 공습으로 인한 우크라이나 사망자는?