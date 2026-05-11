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한타바이러스 대피 승객들 네덜란드 도착

한타바이러스 감염 사태가 발생한 크루즈선 ‘MV 혼디우스’ 호에 탑승했던 승객들이 10일(현지시간) 네덜란드 에인트호번 공항에 도착해 이동하고 있다. 자국으로 귀국하는 과정에서 미국·프랑스 국적의 승객이 한타바이러스 양성 반응을 보이는 등 확진 사례가 잇따르고 있다.

에인트호번 AP 뉴시스