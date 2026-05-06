휴전한다던 러·우, 전승절 앞두고 공세 강화

러 5명·우크라 28명 사망 발표

세줄 요약 러시아 전승절을 앞두고 러시아와 우크라이나가 각각 휴전을 선언했으나, 실제로는 공세를 강화했다. 우크라이나는 러시아의 미사일·드론 공격으로 최소 28명이 사망했다고 밝혔고, 러시아도 우크라이나 공격으로 민간인 5명이 숨졌다고 주장했다. 전승절 앞두고 러·우 각각 휴전 선언

미사일·드론 공세로 사망자 속출

열병식 앞두고 러시아 경계 강화

2026-05-07 14면

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러시아의 2차 세계대전 승전 기념일(전승절·5월 9일)을 앞두고 러시아와 우크라이나가 각각 자체 휴전을 선언했으나, 휴전 언급이 무색하게 서로를 향한 공세를 강화했다.5일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 우크라이나는 전날 밤부터 동부 전역에 가해진 러시아의 미사일·드론 공격으로 최소 28명이 사망했다고 밝혔다. 이번 공습은 우크라이나가 제안한 휴전 개시 시점(6일 오전 0시)을 불과 몇 시간 앞두고 발생했다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 엑스(X)를 통해 러시아의 전승절 열병식을 ‘선전을 위한 축제’라 부르며 “이를 위한 휴전을 요구하면서 미사일과 드론 공격을 매일같이 퍼붓고 있다”고 비판했다.러시아 역시 우크라이나의 공격으로 민간인 5명이 숨졌다고 발표했다. 러시아 국방부는 전날 밤부터 15개 지역에서 우크라이나 드론 300여기를 격추했다고 주장했다.앞서 러시아 국방부는 전승절을 앞두고 8~9일 양일간의 휴전을 선언하며 우크라이나의 휴전 동참을 촉구한 바 있다. 그러면서도 우크라이나가 전승절 기념행사를 방해하는 범죄 계획을 실행에 옮기면 대규모 미사일 공격을 감행하겠다고 경고했다. 양국은 과거에도 여러 차례 단기 휴전을 선언했으나 무력 충돌을 멈추지 않아 ‘말뿐인 휴전’이라는 비판을 받았다.한편 러시아는 오는 9일 모스크바에서 열리는 전승절 열병식을 앞두고 공항 폐쇄와 인터넷 통신 제한 등 경계를 대폭 강화했다. 러시아 당국은 우크라이나의 테러 위험을 고려해 열병식 규모를 축소해 진행할 방침이다.