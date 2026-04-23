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‘트럼프 플레이션’

입력 2026-04-23 18:09
수정 2026-04-23 18:09
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‘트럼프 플레이션’
‘트럼프 플레이션’ 22일(현지시간) 영국 런던에서 한 시민이 ‘트럼프 플레이션’(도널드 트럼프+인플레이션)이라고 적힌 대형 풍선 옆을 지나가고 있다. 영국 자유민주당은 트럼프 미국 대통령의 대이란 전쟁이 영국의 물가 상승을 부추겼다고 비난하며 해당 용어를 사용한 정치 캠페인을 벌이고 있다.
런던 EPA 연합뉴스


22일(현지시간) 영국 런던에서 한 시민이 ‘트럼프 플레이션’(도널드 트럼프+인플레이션)이라고 적힌 대형 풍선 옆을 지나가고 있다. 영국 자유민주당은 트럼프 미국 대통령의 대이란 전쟁이 영국의 물가 상승을 부추겼다고 비난하며 해당 용어를 사용한 정치 캠페인을 벌이고 있다.

런던 EPA 연합뉴스

2026-04-24 12면
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