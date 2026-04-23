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‘트럼프 플레이션’

22일(현지시간) 영국 런던에서 한 시민이 ‘트럼프 플레이션’(도널드 트럼프+인플레이션)이라고 적힌 대형 풍선 옆을 지나가고 있다. 영국 자유민주당은 트럼프 미국 대통령의 대이란 전쟁이 영국의 물가 상승을 부추겼다고 비난하며 해당 용어를 사용한 정치 캠페인을 벌이고 있다.

런던 EPA 연합뉴스