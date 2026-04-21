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엘리자베스 2세의 100번째 생일

찰스 3세 영국 국왕 부부가 20일(현지시간) 고 엘리자베스 2세 여왕의 100번째 생일을 맞아 런던 버킹엄궁에서 여왕의 삶과 패션을 주제로 열린 전시회를 관람하고 있다. 찰스 3세는 이날 TV연설을 통해 2022년 서거한 여왕을 추모했다.

런던 로이터 연합뉴스