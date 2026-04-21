엘리자베스 2세의 100번째 생일

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엘리자베스 2세의 100번째 생일

입력 2026-04-21 18:07
수정 2026-04-21 18:07
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엘리자베스 2세의 100번째 생일
엘리자베스 2세의 100번째 생일 찰스 3세 영국 국왕 부부가 20일(현지시간) 고 엘리자베스 2세 여왕의 100번째 생일을 맞아 런던 버킹엄궁에서 여왕의 삶과 패션을 주제로 열린 전시회를 관람하고 있다. 찰스 3세는 이날 TV연설을 통해 2022년 서거한 여왕을 추모했다.
런던 로이터 연합뉴스


찰스 3세 영국 국왕 부부가 20일(현지시간) 고 엘리자베스 2세 여왕의 100번째 생일을 맞아 런던 버킹엄궁에서 여왕의 삶과 패션을 주제로 열린 전시회를 관람하고 있다. 찰스 3세는 이날 TV연설을 통해 2022년 서거한 여왕을 추모했다.

런던 로이터 연합뉴스

2026-04-22 12면
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