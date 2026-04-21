유럽에 등장한 또 다른 ‘이단아’… 불가리아 총선 친러 압승

오르반 가고 라데프 왔다

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AFP 연합뉴스

2026-04-21 12면

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불가리아 총선에서 친러시아 성향의 정당이 압승할 것으로 나타났다. 최근 유럽연합(EU) 내 ‘러시아 대리인’ 역할을 했던 오르반 빅토르 헝가리 총리 퇴진으로 한시름 놓았던 EU로서는 새로운 변수를 마주하게 됐다.19일(현지시간) 로이터통신에 따르면 이날 실시된 불가리아 총선 중간 개표 결과, 루멘 라데프 전 대통령이 이끄는 진보불가리아당(PB)이 개표율 60% 기준 44.6%의 득표율을 기록했다. 이는 240석 의회에서 과반인 129석을 확보할 수 있는 수준이다. PB당은 단독 집권 가능성을 시사하면서도 소수 정당과의 연립 가능성도 열어뒀다고 로이터는 전했다. 라데프 전 대통령은 이날 기자회견에서 “이번 승리는 불신에 대한 희망이자 두려움에 대한 자유의 승리”라며 승리를 선언했다.전투기 조종사 출신의 라데프 전 대통령은 EU 회의론자이자 친러 성향의 정치인으로 꼽힌다. 그는 EU의 대러시아 제재와 우크라이나 군사 지원에 반대해왔으며, 올해 1월 시작된 불가리아의 유로화 도입에도 비판적인 목소리를 냈다. 그는 의원내각제 체제에서 권한이 제한적인 대통령직을 지난 1월 스스로 내려놓고 이번 총선에 승부수를 던졌다.이번 선거를 계기로 불가리아의 고질적인 정치 불안이 해소될 것이라는 전망과 함께 외교 노선이 변화할 것이라는 관측이 제기된다. 그간 불가리아는 EU와 북대서양조약기구(나토) 회원국으로서 친서방 노선을 유지해왔으나 라데프 정권이 출범하면 주요 회원국과 대립각을 세울 가능성이 있다.특히 주요 정책 결정에 회원국 만장일치가 필요한 EU로서는 불가리아의 향후 행보에 주목할 수밖에 없는 상황이다. 다니엘 스밀로프 소피아대학교 교수는 뉴욕타임스에 “라데프 정권이 ‘나토 탈퇴’나 ‘EU 탈퇴’ 같은 급진적인 조치를 취할 것 같지는 않다”면서도 “이전의 친유럽 정부와는 확연히 다를 수 있다”고 내다봤다.블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 ‘오르반 카드’를 잃은 상황에서 라데프 정권을 EU와 나토 내부를 흔들 전략적 파트너로 삼으려 한다는 분석도 나온다. 러시아 모스크바 주재 불가리아 대사를 지낸 일리안 바실레프는 워싱턴포스트에 “러시아는 오르반의 공백을 불가리아가 메워주기를 바라고 있을 가능성이 높다”고 말했다.한편 여론조사 예측에 따르면 극우·친러성향인 ‘리바이벌’도 이번 불가리아 총선에서 두 자릿수 의석을 확보할 것으로 보인다.