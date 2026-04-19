유럽에서 파는 이유식서 ‘쥐약 성분’ 검출…제조사 협박용

이미지 확대 유럽 슈퍼마켓에서 판매된 이유식에서 쥐약 성분이 검출됐다. 당국은 제조사 협박 시도로 보고 수사 중이다. 사진은 히프 ‘당근과 감자’ 190ｇ. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 유럽 슈퍼마켓에서 판매된 이유식에서 쥐약 성분이 검출됐다. 당국은 제조사 협박 시도로 보고 수사 중이다. 사진은 히프 ‘당근과 감자’ 190ｇ. 연합뉴스

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오스트리아 슈퍼마켓에서 판매된 이유식에서 쥐약 성분이 검출돼 비상이다. 당국은 제조사 협박 시도로 보고 수사 중이다.일간 슈탄다르트 등에 따르면 오스트리아 남동부 부르겐란트주 경찰은 18일(현지시간) 아이젠슈타트에서 시민이 신고한 이유식 샘플을 분석한 결과 쥐약 성분 양성 반응이 나왔다고 밝혔다.경찰은 인접국 체코와 슬로바키아에서 압수된 이유식에서도 독성 물질이 검출됐고 썩은 내가 난다는 신고도 있었다고 전했다. 문제의 이유식은 독일 업체 히프(HiPP)의 ‘당근과 감자’ 190ｇ 유리병 제품이다.오스트리아 식품안전청은 먹으면 생명이 위험할 수 있다며 리콜 명령을 내리고 이미 산 경우 반품하라고 당부했다. 경찰은 쥐약 성분이 들어간 걸로 의심되는 제품은 바닥에 흰 스티커가 붙어있고 열 때 딸깍 소리가 나지 않는다고 설명했다.당국은 이런 정황을 근거로 누군가 일부러 쥐약 성분을 넣어 제조사를 협박하려 했다고 의심하고 있다. 오스트리아 식품안전청에 따르면 쥐약의 주성분은 브로마디올론으로, 비타민 K 작용을 막아 혈액 응고를 방해한다.사람이 섭취할 경우 2∼5일 지나 잇몸 출혈, 코피, 혈변, 멍 같은 증상이 나타난다. 당국은 문제의 이유식을 먹은 아기에게 출혈 또는 심한 쇠약감이 있거나 안색이 창백해지면 반드시 의사를 찾아가야 한다고 말했다.