“동성애는 정신성 발달장애” 주장했다가… 300만원 벌금형 받은 핀 유력 정치인

하급심 무죄→대법원 유죄 판결 뒤집혀
래새넨 의원 “표현·종교 자유 제한” 반발
핀란드 보수 기독교 진영의 아이콘으로 평가받는 유력 정치인이 성소수자(LGBTQ+) 관련 혐오 발언을 한 혐의로 7년 가까운 재판을 받은 끝에 결국 1800유로(약 310만원)의 벌금형에 처해졌다.
핀란드 공영방송 Yle 등을 인용한 26일(현지시간) AFP통신 보도에 따르면 이날 핀란드 대법원은 전 내무부 장관이자 기독민주당 소속 8선 의원인 패이비 래새넨(66)이 과거 소책자를 통해 “동성애는 정신성 발달장애”라고 주장해 증오를 선동한 혐의에 대해 대법관 3대2 표결로 이같이 선고했다.
래새넨 의원은 2004년 처음 발간돼 2007년 핀란드 루터 재단과 복음주의 선교 교구 웹사이트에 게재된 소책자 ‘남자와 여자로 그들을 창조하셨네: 동성애 관계는 기독교적 인간관에 도전한다’에서 동성애를 정신성적 발달장애이자 성적 이상으로 규정했다.
그는 2019년 이 소책자의 해당 내용을 자신의 페이스북에 게시했다가 재판을 받게 됐다. 앞서 두 번의 하급심인 지방법원과 항소법원은 각각 2022년과 2023년 판결에서 래새넨 의원의 발언을 무죄로 봤으나, 대법원은 해당 발언이 동성애자 집단을 모욕한 것이며 이는 잘못된 행위라고 판단했다.
소책자를 온라인에 게시한 보수 기독교 단체 핀란드 루터 재단도 5000유로(약 870만원)의 벌금형이 선고받았다. 재단의 유하나 포율라 주교에게도 벌금형이 선고됐다.
래새넨 의원은 선고 직후 “오늘 7년 가까이 지속된 저의 표현의 자유 관련 재판 판결이 내려졌다. 저는 이제 판결문을 꼼꼼히 읽고 유럽인권재판소에 항소할지를 판단할 것”이라고 밝혔다.
그는 “6년 넘게 지속된 수사 과정에서 저는 허위 고발, 13시간이 넘는 장시간의 심문, 그리고 재판 준비 등 온갖 고통을 겪었다”면서 “이번 판결은 자기 검열을 유발해 표현의 자유와 종교의 자유를 제한할 가능성이 있다”고 주장했다.
이어 “여전히 제가 불법적인 행위를 저질렀다고 믿지 않는다”며 “이번 판결에도 불구하고 언론과 종교의 자유를 옹호해온 노력은 헛되지 않았다. 성경의 가르침을 전하는 것 또한 헛되지 않았다”고 강조했다.
래새넨 의원은 1995년부터 현재까지 핀란드 의회 의원으로 활동하고 있다. 2004~2015년 기독민주당 대표를 지냈으며 2011~2015년 내무부 장관을 역임했다.
래새넨 의원 “표현·종교 자유 제한” 반발
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핀란드 기독민주당 소속 8선 패이비 래새넨 의원. 2026.3.26 로이터 연합뉴스
핀란드 보수 기독교 진영의 아이콘으로 평가받는 유력 정치인이 성소수자(LGBTQ+) 관련 혐오 발언을 한 혐의로 7년 가까운 재판을 받은 끝에 결국 1800유로(약 310만원)의 벌금형에 처해졌다.
핀란드 공영방송 Yle 등을 인용한 26일(현지시간) AFP통신 보도에 따르면 이날 핀란드 대법원은 전 내무부 장관이자 기독민주당 소속 8선 의원인 패이비 래새넨(66)이 과거 소책자를 통해 “동성애는 정신성 발달장애”라고 주장해 증오를 선동한 혐의에 대해 대법관 3대2 표결로 이같이 선고했다.
래새넨 의원은 2004년 처음 발간돼 2007년 핀란드 루터 재단과 복음주의 선교 교구 웹사이트에 게재된 소책자 ‘남자와 여자로 그들을 창조하셨네: 동성애 관계는 기독교적 인간관에 도전한다’에서 동성애를 정신성적 발달장애이자 성적 이상으로 규정했다.
그는 2019년 이 소책자의 해당 내용을 자신의 페이스북에 게시했다가 재판을 받게 됐다. 앞서 두 번의 하급심인 지방법원과 항소법원은 각각 2022년과 2023년 판결에서 래새넨 의원의 발언을 무죄로 봤으나, 대법원은 해당 발언이 동성애자 집단을 모욕한 것이며 이는 잘못된 행위라고 판단했다.
소책자를 온라인에 게시한 보수 기독교 단체 핀란드 루터 재단도 5000유로(약 870만원)의 벌금형이 선고받았다. 재단의 유하나 포율라 주교에게도 벌금형이 선고됐다.
래새넨 의원은 선고 직후 “오늘 7년 가까이 지속된 저의 표현의 자유 관련 재판 판결이 내려졌다. 저는 이제 판결문을 꼼꼼히 읽고 유럽인권재판소에 항소할지를 판단할 것”이라고 밝혔다.
그는 “6년 넘게 지속된 수사 과정에서 저는 허위 고발, 13시간이 넘는 장시간의 심문, 그리고 재판 준비 등 온갖 고통을 겪었다”면서 “이번 판결은 자기 검열을 유발해 표현의 자유와 종교의 자유를 제한할 가능성이 있다”고 주장했다.
이어 “여전히 제가 불법적인 행위를 저질렀다고 믿지 않는다”며 “이번 판결에도 불구하고 언론과 종교의 자유를 옹호해온 노력은 헛되지 않았다. 성경의 가르침을 전하는 것 또한 헛되지 않았다”고 강조했다.
이병윤 서울시의회 교통위원장, 성북천 낙하분수 및 경관조명 시연식 참석
이병윤 서울특별시의회 교통위원장(국민의힘, 동대문1)은 14일 오후 3시 동대문구 신설동 91-321(성북천 쌈지공원) 인근에서 열린 “성북천 낙하분수 및 경관조명 시연식” 행사에 참석해 사업 완료를 축하하고 사업을 위해 노력한 동대문구청 관계자들을 격려했다. 성북천 낙하분수 및 경관조명(미디어글라스) 사업은 성북천을 이용하는 주민들의 쾌적하고 안전한 여가 공간 마련을 위해 이 위원장이 서울시 예산 11억 5000만원을 발의·확보해 추진됐으며 동대문구 치수과와 도로과에서 공사를 주관했다. 안감교 낙하분수는 한전 전력구 유출지하수를 활용해 매년 4월~10월 오전 10시~오후 8시 운영할 예정이며, 안암교(북측) 경관조명은 유리 내부의 LED를 통해 다양한 미디어 영상이 매일 일몰 30분 후부터 오후 11시까지 송출·운영될 예정이다. 이날 시연 행사에는 이 위원장과 이필형 구청장, 동대문구 건설안전국장 등이 함께해 사업 추진 경과를 공유하고 주민들과 함께 성북천을 걸으며 안암교 경관조명과 낙하분수를 살펴보는 시간을 가졌다. 이 위원장은 “성북천을 이용하는 동대문구 주민의 건강과 쾌적한 환경 조성을 위해 추진한 사업”이라며 “주민들에게 동대문구의 낮과 밤
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래새넨 의원은 1995년부터 현재까지 핀란드 의회 의원으로 활동하고 있다. 2004~2015년 기독민주당 대표를 지냈으며 2011~2015년 내무부 장관을 역임했다.
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