네덜란드 38세 첫 성소수자 총리 취임

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
네덜란드 38세 첫 성소수자 총리 취임

최영권 기자
최영권 기자
입력 2026-02-24 00:57
수정 2026-02-24 00:57
중도좌파 역대 최연소 파격

친유럽·이민규제 강화 내세워
하키 선수와 결혼 앞두고 있어
롭 예턴 네덜란드 D66 대표가 23일 총리 선서를 하기위해 네덜란드 헤이그의 하위스 텐 보스 왕궁으로 향하고 있다. 헤이그 AP 연합뉴스
롭 예턴 네덜란드 D66 대표가 23일 총리 선서를 하기위해 네덜란드 헤이그의 하위스 텐 보스 왕궁으로 향하고 있다.
헤이그 AP 연합뉴스


네덜란드에서 38세 총리가 탄생했다. 역대 최연소이자 첫 공개 성소수자 총리다.

dpa통신 등에 따르면 중도좌파 정당 D66 대표 롭 예턴은 23일 헤이그 왕궁에서 빌럼 알렉산더르 국왕 앞에서 선서하고 총리에 취임했다.

그는 공개적으로 동성애자임을 밝힌 첫 총리로, 두 차례 올림픽에 출전한 아르헨티나 출신 하키 선수 니콜라스 키넌과 결혼을 앞두고 있다.

D66 출신 총리가 탄생한 것도 네덜란드 역사상 처음이다. 친유럽·자유주의 성향의 D66은 기후 대응, 주택 공급 확대, 이민 규제 강화를 공약으로 내세워 지난해 10월 조기 총선에서 제1당에 오르는 파란을 일으켰다.

이후 D66은 기독민주당(CDA), 자유민주당(VVD)과 연정을 구성했다. 다만 의석은 150석 중 66석에 그쳐 과반에 못 미치는 소수정부다.

하원 약 3분의 1을 급진 우파 정당들이 차지하고 있어 법안 통과 때마다 야당 협력에 의존해야 한다. 네덜란드에서 소수정부 사례가 드문 점까지 겹치면서 연정의 안정성을 장담하기 어렵다는 평가가 나온다. dpa는 예턴 총리가 이끄는 연정이 4년 임기를 채우기 힘들 것이라는 관측이 많다고 전했다.

새 정부는 사회복지·보건 지출을 줄이는 대신 국방비를 대폭 늘릴 방침이다. 우크라이나 전쟁 장기화 속에서 유럽의 재무장 기조에 보조를 맞추겠다는 구상이다.
최영권 기자
2026-02-24 14면
