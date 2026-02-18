伊 등 EU 4개국, 트럼프 평화위 옵서버로 참여

2026-02-19 14면

이탈리아를 비롯한 유럽연합(EU) 회원 4개국이 도널드 트럼프 미국 대통령 주도의 가자지구 평화위원회 첫 회의에 옵서버(참관국)로 참석하기로 했다.17일(현지시간) 안사통신 등에 따르면 안토니오 타야니 이탈리아 외무장관은 이날 하원 브리핑에서 “지중해 평화가 논의되는 자리에 이탈리아가 불참하는 건 상상할 수 없는 일”이라며 “가자지구에서 주도적 역할을 보장받기 위해 옵서버로 참여할 것”이라고 밝혔다.타야니 장관은 이탈리아를 대표해 오는 19일 미국 워싱턴DC에서 열리는 평화위 첫 회의에 참석한다. 이탈리아는 헌법과 충돌할 소지가 있다는 이유로 평화위 정식 참여는 보류했다.유로뉴스는 EU 27개 회원국 가운데 이탈리아와 루마니아, 그리스, 키프로스 등 4개국이 옵서버로 회의에 참석한다고 전했다. ﻿회원국 중 평화위에 정식으로 참여한 나라는 헝가리와 불가리아뿐이다.이탈리아의 회의 참석 소식에 평화위에 불참하는 교황청은 당혹감을 드러냈다. 교황청 국무원장인 피에트로 파롤린 추기경은 이탈리아가 옵서버로서 회의에 참석하는 것과 관련, “우리를 당혹스럽게 하는 점들이 있으며, 설명이 필요한 중대한 문제들이 있다”고 말했다.애초 평화위는 가자지구 전쟁 종식과 재건이 마무리될 때까지 해당 지역을 통치할 최고 의사 결정 기구로 구상됐으나 유엔을 대체하는 국제기구 역할을 추구하는 것으로 의심받고 있다.