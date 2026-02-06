루브르박물관 “훼손된 왕관 복원할 것”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

루브르박물관 “훼손된 왕관 복원할 것”

입력 2026-02-06 00:56
수정 2026-02-06 00:56
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
루브르박물관 “훼손된 왕관 복원할 것”
루브르박물관 “훼손된 왕관 복원할 것” 지난해 10월 프랑스 파리 루브르박물관 도난 사건 당시 절도범들이 진열장에서 꺼내는 과정에 파손된 외제니 황후의 왕관이 원형 그대로 복원될 예정이라고 박물관 측이 밝혔다. 나폴레옹 3세가 1855년 파리 만국박람회를 기념해 황후인 외제니 드 몽티조를 위해 제작한 이 왕관은 다이아몬드 1354개, 에메랄드 56개, 종려잎 모양 장식 8개, 금 독수리 8개로 장식돼 있다. 절도 시도 과정에서 왕관의 종려잎 모양 장식 4개가 분리됐고 독수리 장식 한 개도 사라졌다. 왕관 프레임에 붙어 있던 작은 다이아몬드 10개가 떨어져 나갔으나 9개는 회수했다. 사진은 온전한 상태였을 때의 왕관(위 사진)과 절도 시도 당시 외형이 변형된 왕관의 모습.
루브르박물관 제공·AFP 연합뉴스


지난해 10월 프랑스 파리 루브르박물관 도난 사건 당시 절도범들이 진열장에서 꺼내는 과정에 파손된 외제니 황후의 왕관이 원형 그대로 복원될 예정이라고 박물관 측이 밝혔다. 나폴레옹 3세가 1855년 파리 만국박람회를 기념해 황후인 외제니 드 몽티조를 위해 제작한 이 왕관은 다이아몬드 1354개, 에메랄드 56개, 종려잎 모양 장식 8개, 금 독수리 8개로 장식돼 있다. 절도 시도 과정에서 왕관의 종려잎 모양 장식 4개가 분리됐고 독수리 장식 한 개도 사라졌다. 왕관 프레임에 붙어 있던 작은 다이아몬드 10개가 떨어져 나갔으나 9개는 회수했다. 사진은 온전한 상태였을 때의 왕관(위 사진)과 절도 시도 당시 외형이 변형된 왕관의 모습.

루브르박물관 제공·AFP 연합뉴스

2026-02-06 12면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
외제니 황후의 왕관이 파손된 원인은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로