국제 유럽 [포토] ‘2026 미스 타타르스탄’ 빛나는 미소 입력 2026-01-27 13:17 수정 2026-01-27 13:17 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/international/europe/2026/01/27/20260127500103 URL 복사 댓글 0 아미라 샤리포바가 26일(현지시간) 타타르스탄 갈리아스카르 카말 타타르 국립 학술극장에서 열린 ‘2026 미스 타타르스탄 미인대회’에서 우승한 후 왕관을 쓰고 미소짓고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 2026 미스 타타르스탄 미인대회의 우승자는? 아미라 샤리포바 갈리아스카르 카말