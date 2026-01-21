英, 런던에 초대형 중국 대사관 신축 승인

부지 2만㎡… 서유럽서 최대 규모

이달 총리 방중 앞두고 결정 발표

中 “대중국 정책 실용적 전환” 환영

영국이 런던 도심 한복판에 유럽에서 가장 큰 중국 대사관을 짓는 계획을 승인했다. 앞서 영국 정부는 안보 우려로 ‘초대형 중국 대사관’ 건립 계획을 8년간 보류해왔다.BBC는 스티브 리드 주택지역사회부 장관이 옛 조폐국 부지 로열 민트 코트에 주영국 중국 대사관을 건립하는 계획을 조건부 승인했다고 20일(현지시간) 보도했다. 건립 부지는 런던 상징인 타워브리지와 런던탑 바로 맞은편에 있다.중국은 2018년 2만㎡ 부지를 2억 5500만파운드(약 5000억원)에 매입해 서유럽 최대 규모의 대사관을 짓는 계획을 세웠으나 첩보활동 기지로 활용될 우려가 제기되면서 당국이 계획을 반려했다.이 계획은 2024년 키어 스타머 정부가 출범하고 중영 관계 개선을 모색하며 재추진됐다. 이에 유럽 금융 중심지 시티오브런던에서 가깝고 광섬유 케이블이 지나는 만큼 영국 금융체계에 보안 위험이 크다는 우려가 야권을 중심으로 제기됐다. 미국도 반대 입장을 냈다.하지만 영국으로선 중국과의 관계 개선을 위해 계획을 최종 승인한 것으로 보인다. 리드 장관은 내무부와 외무부를 포함해 국가 안보 담당 부처나 케이블 소유·운영업체에서 케이블 관련 안보 우려가 제기되지 않았다며 케이블을 둘러싼 우려가 건설 계획 반려의 이유가 되지는 않는다고 설명했다.이번 대사관 건립 계획 승인은 스타머 총리의 중국 방문을 앞두고 나왔다. 스타머 총리는 이달 말 영국 총리로서는 2018년 테리사 메이 총리 이후 8년 만에 처음으로 중국을 방문할 계획이다. 아울러 현재 영국 정부가 1억 파운드 규모의 중국 주재 영국 대사관 이전 계획에 대해 중국 당국 승인을 기다리고 있는 상황도 계획을 승인한 배경으로 지목된다.중국은 영국 정부의 대중국 정책이 보다 실용적 방향으로 전환되고 있음을 보여주는 신호라며 환영의 뜻을 밝혔다. 상하이 외국어대 중국·영국 문화교류센터 왕한이 연구원은 환구시보에 “과도한 안보 논리보다 실용적·이성적 외교가 승리를 거둔 사례”라고 평가했다.