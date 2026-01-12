러, 유럽의 우크라 보장안에 ‘극초음속 미사일’ 위협

마하 10 미사일 ‘오레시니크’ 발사

우크라·폴란드 국경 인프라 타격

“EU·나토에 개입 말라 경고” 분석

2026-01-12 16면

영국과 프랑스가 전후 우크라이나 안보를 보장하겠다고 약속하자 러시아가 우크라이나 서부 폴란드 접경 지대를 극초음속 미사일 ‘오레시니크’로 공격했다.러시아군은 9일(현지시간) 폴란드 국경에서 불과 약 60㎞ 떨어진 르비우 근처 인프라 시설을 마하10 미사일 오레시니크로 타격했다고 우크라이나 군 당국이 발표했다. 이 미사일은 르비우에서 동쪽으로 약 1500㎞ 떨어진 카스피해 인근 러시아군 발사 기지 ‘카푸스틴 야르’에서 발사된 것으로 추정된다.러시아가 오레시니크를 발사한 이유는 유럽연합(EU)과 북대서양조약기구(나토)에 속한 국가들에게 ‘우크라이나 지원을 위해 개입하지 말라’고 경고를 보낸 것이라는 분석이 나온다. 앞서 지난 6일 파리에서 볼로디미르 젤렌스키 대통령을 만난 키어 스타머 영국 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 우크라이나를 지원하는 동맹국인 ‘의지의 연합’이 ‘우크라이나 전쟁이 끝나면 다국적군을 우크라이나에 배치하겠다’고 약속했다.최장 사거리 5000㎞인 오레시니크 미사일은 러시아가 개발해 지난해 배치한 중거리탄도미사일(IRBM)로, 러시아에서 발사하면 유럽의 모든 지점을 타격할 수 있는 것으로 알려졌다. 최고 속도는 시속 1만 2300㎞, 초속 3.4㎞인 마하 10의 극초음속 미사일로 통상적인 방공시스템으로는 요격이 불가능하다. 오레시니크와 같은 500~5500㎞의 중·단거리 미사일은 1987년 미국과 소련이 체결한 ‘중거리 핵전력(INF) 조약’을 계기로 폐기된 뒤 수십년간 금지됐다. 하지만 미국은 러시아가 INF를 위반하고 있다면서 도널드 트럼프 미국 대통령 첫 임기 때인 2019년 조약에서 탈퇴했다.한편 로이터통신 등은 이날 러시아가 우크라이나 드니프로페트로우스크주 등에 드론 공격을 가하는 등 공습을 주고받았다고 보도했다. 유엔 안전보장이사회는 이번 러시아 대규모 공습 사태를 논의하기 위해 12일 긴급회의를 연다.