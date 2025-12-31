‘독일판 오션스 일레븐’ 개인 금고 3200개·500억원 털려

방금 들어온 뉴스

‘독일판 오션스 일레븐’ 개인 금고 3200개·500억원 털려

입력 2026-01-01 00:42
수정 2026-01-01 00:42
이미지 확대
‘독일판 오션스 일레븐’ 개인 금고 3200개·500억원 털려
‘독일판 오션스 일레븐’ 개인 금고 3200개·500억원 털려 독일 겔젠키르헨의 한 저축은행 금고실에 도둑들이 특수 드릴로 침입해 개인 금고 3200여개를 깨고 약 3000만 유로(약 501억원) 상당의 현금과 귀중품을 훔쳐 간 뒤 벽에 큰 구멍이 뚫려 있는 모습을 30일(현지시간) 경찰이 공개했다. 경찰은 “매우 전문적으로 실행된 범행”이라며 할리우드 범죄영화 ‘오션스 일레븐’의 한 장면 같다고 비유했다.
겔젠키르헨 로이터 연합뉴스


독일 겔젠키르헨의 한 저축은행 금고실에 도둑들이 특수 드릴로 침입해 개인 금고 3200여개를 깨고 약 3000만 유로(약 501억원) 상당의 현금과 귀중품을 훔쳐 간 뒤 벽에 큰 구멍이 뚫려 있는 모습을 30일(현지시간) 경찰이 공개했다. 경찰은 “매우 전문적으로 실행된 범행”이라며 할리우드 범죄영화 ‘오션스 일레븐’의 한 장면 같다고 비유했다.

겔젠키르헨 로이터 연합뉴스

2026-01-01 14면
