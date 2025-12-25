이미지 확대
성탄절 앞둔 키이우엔 상처만이…
우크라이나 키이우의 한 아파트에서 23일(현지시간) 러시아의 드론 공격으로 부상을 당한 주민이 깨진 창문 밖을 바라보고 있다. 성탄절을 앞둔 이날 러시아가 우크라이나 13개 지역을 공격하며 4세 어린이를 포함해 최소 3명이 사망했고 곳곳에 정전이 발생했다.
키이우 AP 뉴시스
2025-12-25 10면
