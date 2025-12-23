이미지 확대
운하 싱크홀에 고립된 영국 선박들
22일(현지시간) 영국 잉글랜드 슈롭셔주 위트처치에 있는 한 운하에서 대형 싱크홀(땅 꺼짐)이 발생해 배들이 고립돼 있다. 현지 소방구조대에 따르면 이날 새벽 이 운하에서 지름·깊이 약 50m 규모의 땅 꺼짐 현상이 발생해 침수 사고로 이어졌으며, 인명 피해는 발생하지 않은 것으로 전해졌다.
위트처치 AP 뉴시스
위트처치 AP 뉴시스
2025-12-24 10면
